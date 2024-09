VÍDEO: Helicóptero cai em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um helicóptero caiu na tarde desta segunda-feira (9) na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco e deixou duas pessoas mortas e uma ferida. O acidente aéreo ocorreu em Lagoa de Pedra, na Zona Rural de Caruaru. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o helicóptero em chamas. Dois ocupantes morreram e um foi socorrido pelo serviço de emergência. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para a ocorrência, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que enviou ambulâncias e motolâncias.

A Secretaria de Saúde de Caruaru informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) recebeu, às 16h47 um chamado de emergência relatando a queda de um helicóptero. Ao chegar ao local, as equipes do SAMU constataram que um homem, com idade aproximada de 40 anos, foi resgatado com vida por populares, consciente e apresentando queimaduras pelo corpo. O resgate foi realizado antes da chegada das equipes, e a vítima foi levada para um hospital particular da cidade.

"Infelizmente, ao inspecionar a área do acidente, as equipes do SAMU identificaram dois corpos carbonizados". As vítimas fatais, também do sexo masculino, tinham idades entre 40 e 45 anos e não foram identificadas.

"A Secretaria de Saúde de Caruaru se solidariza com as famílias envolvidas e reitera seu compromisso com a transparência e a eficiência nos atendimentos de urgência".

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que, ao chegar ao local, realizou o isolamento da área.

"Para realizar os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco enviou três viaturas, entre salvamento, resgate e combate a incêndio. No local, uma vítima foi socorrida pelo Samu e duas outras foram a óbito. A Corporação atuou no combate e extinção das chamas que atingiram a aeronave. Uma equipe do plantão da Delegacia de Caruaru foi acionada e está no local para a realização das primeiras diligências".