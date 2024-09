Grupo cristão entrega bíblia a Deolane Bezerra no presídio de Buíque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um grupo de evangelistas cristãos entregou uma bíblia à advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que está presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco.

O presente foi entregue na manhã desta quinta-feira (12), enquanto o grupo, que faz parte da 1° Igreja Congresso do Vale da Benção de Caruaru, fazia a tradicional visita mensal e culto no presídio.

Deolane não participou do culto

A evangelista Najila, que entregou a bíblia de Deolane, afirmou que não teve contato direto com a influenciadora, mas endereçou o livro a ela.

"Deixei com uma funcionária que vai entregar a bíblia de presente", disse.

Perguntada sobre a reação das detentas como, por exemplo, as Canibais de Garanhuns quando participam do culto, a evangelista disse que as presas recebem o momento muito bem.

"Estamos aqui, há 8 anos, fazendo esse trabalho e não vemos da maneira que a sociedade vê. Os crimes, elas vão pagar aí dentro. Nossa preocupação é com a alma. Viemos falar de Jesus", relatou.

"[...] A gente não vem aqui saber o que elas fizeram. A sociedade tem uma visão errada do que é um presídio. São almas sedentas, angustiadas. O pior inimigo do ser humano, independente de estar preso aqui ou em outro lugar é a angustia. Para a gente tanto faz atender alguém que esteja no presídio ou aqui fora", completou.

O grupo faz o mesmo trabalho em outros presídios

Segundo Edjailson Veríssimo, um dos evangelistas, o trabalho não só acontece em Buíque, como em outras cidades do interior.

"Nós realizamos esse trabalho uma vez por mês. Fazemos esse trabalho nos presídios de Arcoverde, Pesqueira, Tacaimbó, Santa Cruz e Caruaru", disse.

Ainda de acordo com o religioso, o intuito principal do grupo não foi entregar a bíblia para Deolane, e a ida ao presídio na semana em que a influencer chegou lá foi uma coincidência.

"Toda semana estamos em um presídio, mas, nesse aqui em especial, a gente só faz uma vez por mês e coincidiu de ser, exatamente, na data que essa movimentação está acontecendo", completou.