Escola municipal é invadida por ladrões pela 3 vez em menos de 15 dias em Paulista

A Escola Municipal Gelda Amorim, localizada no bairro de Paratibe, em Paulista, foi novamente invadida por ladrões, no último dia (12). Já é a terceira vez nos últimos 15 dias.

Os suspeitos levaram itens da merenda e essenciais para o funcionamento da escola como: fardos de charque, carne, um botijão de gás e até o motor da geladeira da cozinha.

Conforme noticiado pela TV Jornal, pouco mais de 700 alunos estudam na escola de ensino fundamental 2, que fica na Avenida Lindolfo Collor, a principal do bairro de Paratibe, em Paulista.

Segundo funcionários, a unidade não tem câmeras de segurança, o que pode ter atraído os suspeitos.

A direção da unidade de ensino informou que já registrou um boletim de ocorrência.

Nota da Polícia Civil sobre o caso:

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Delegacia Seccional de Paulista, no dia 08.09, uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial ou de serviços.

O noticiante, um homem de 41 anos, afirma que a instituição de ensino público que trabalha, no bairro de Paratibe, em Paulista, teve uma das portas do local forçada e alguns objetos furtados. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido.

*A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Paulista e aguarda nota.