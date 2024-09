Evento no Recife fala sobre intercambio no Canadá

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), o Canadá está entre os destinos mais procurados por brasileiros, tanto para lazer quanto para estudos ou trabalho. Com base nesses dados, a My Intercâmbio realizará um evento gratuito no Vicalli, em Boa Viagem, no dia 16 de setembro, às 19h30.

Segundo Luciana Campos, diretora da My Intercâmbio e especialista em vistos, imigração e programas de estudo no Canadá, o país oferece a possibilidade de permanência legal após o período de estudos. “Muitas pessoas que desejam estudar ou trabalhar no exterior têm se interessado por isso. Em outras palavras, é um sonho com grandes chances de se tornar realidade”.

Imagem de Luciana Campos, especialista em vistos e imigração para o Canadá - Divulgação

Luciana também ressalta que o idioma torna o destino mais atrativo: “Os latinos têm procurado por oportunidades que combinem estudos e trabalho, permitindo que o intercâmbio seja autofinanciado", explicou.

O mercado de intercâmbio, de modo geral, continua em expansão. Segundo o levantamento Selo Belta 2023, 28,6% dos entrevistados planejam viajar para o exterior no primeiro semestre de 2024, enquanto 21% têm a intenção de fazer intercâmbio a partir de 2025. As principais motivações são conhecer novas culturas (45%), investir em idiomas (29,2%) e combinar estudo, trabalho e turismo (10,6%).