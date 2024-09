Homem é preso em Petrolina após exigir R$ 200 mil para não expor fotos íntimas de mulher

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, nesta sexta-feira (13), a prisão de um homem acusado de extorsão contra uma vítima que havia enviado seu aparelho celular para assistência técnica.

O investigado, que foi preso na quarta-feira (11), exigia a quantia de R$ 200 mil, sob ameaça de divulgar fotos íntimas da vítima.

Suspeito de extorsão é preso em Petrolina

O suspeito fugiu para o estado de Santa Catarina mas retornou para Pernambuco, onde foi preso na cidade de Petrolina, no sertão do estado, pelo crime de extorsão.

A operação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, e com o apoio da 4ª DECOR (DRACCO), coordenada pelo Delegado Eronides Meneses, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Detalhes sobre a extorsão contra a vítima

A investigação teve início em maio de 2024 com a notícia crime de que a vítima, no mês de abril do corrente ano, teria recebido no e-mail de sua mãe uma mensagem perguntando quanto estaria disposta a pagar por uma fotografia íntima sua não ser divulgada.

O celular da vítima foi levado, anteriormente, a uma assistência técnica. Em sequência, houve outros contatos do extorsor, via whatsapp, ocorrendo a ameaça com a solicitação de alta quantia (duzentos mil reais) para a não divulgação das fotos, momento em que a vítima temerosa pela publicação solicitou providências policiais.

As imagens, a seguir, cedidas pela Polícia Civil, são fotografias de mensagens que o autor das ações criminosas enviou à vítima, por aplicativo de conversa.

A vítima capturou essas imagens utilizando um segundo celular, tendo em vista que as mensagens estavam em modo temporário, ou seja, eram de visualização única.

Dessa forma, não era possível tirar capturas de tela ("prints") ou até mesmo salvá-las no aparelho.

Entre algumas das muitas ameaças do criminoso estão:

"Vamos Resolver ? Meu prazo tá acabando, Preciso só do dinhelro e apago todas as fotos,"

"Vou manda, a conta pra fazer o depósito meu silêncio é 200 mil".

"Só preciso do valor! Pra mim resolver minha vida quanto você acha que vale? e dou minha palavra que apago tudo e esqueço. Só questão valor e preciso que ninguém venha atrás de mim. Só quero o valor você tem condições, 17:30".

Para a mãe da vítima, o suspeito enviou o seguinte email:

Email do criminoso enviado para ameaçar a mãe da vítima - CORTESIA / REPRODUÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

"Quanto vale essa foto ? Tenho mais umas e gostaria de saber quanto o esposo dela estaria disposto a pagar para não cair na midia. Fico no aguardo de uma resposta pelo e-mail e vou dizer como vamos fazer para receber o pagamento".