Homem morre após incêndio em apartamento em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

O Corpo de Bombeiros enviou 10 viaturas para a ocorrência no edifício, na manhã deste domingo (15). O homem foi achado carbonizado no imóvel

Um homem morreu após um incêndio em um apartamento em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã deste domingo (15).

O caso aconteceu no edifício Ruy Barbosa, que fica na Rua dos Navegantes. O fogo começou na cobertura do prédio, no 17º andar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 10h, foram enviadas 10 viaturas para a ocorrência. Cerca de 30 militares atuaram no combate às chamas.

Ainda segundo a corporação, o corpo do homem foi achado carbonizado no imóvel. A identidade da vítima não foi informada.

O supervisor de operações do Corpo de Bombeiros, major Getúlio Sena, explicou que os militares levaram mais tempo no trabalho devido à possibilidade de vítima.

Ele relatou ainda que o corpo estava em uma área de serviço, e que provavelmente o homem tentou deixar o imóvel, mas não conseguiu.

Moradora do andar no qual o fogo se espalhou, Fernanda de Aragão relatou, em entrevista à TV Jornal, que, ao perceber as chamas, chegou a pegar um extintor e tentar ajudar. Ela contou ainda que uma criança teria incendiado um sofá no apartamento, e o fogo teria se espalhado.

Apesar disto, o Corpo de Bombeiros não confirmou a informação oficialmente, e disse que apenas o Instituto de Criminalística (IC) poderá determinar as causas do incêndio.

Prédio foi evacuado

Imagens que circularam nas redes sociais mostram bastante fumaça saindo da cobertura do prédio. Por causa do incêndio, estilhaços de vidro e parte do revestimento da fachada do edifício chegaram a se soltar.

O edifício foi evacuado e teve as áreas de acesso isoladas. A rua foi interditada pela CTTU e o fornecimento de energia elétrica do prédio interrompido pela Neoenergia.

A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Instituto de Medicina Legal (IML) e a Defesa Civil também foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado.

*Com informações de Dyandhra Monteiro, repórter da TV Jornal