Corrida de rua marca o centenário da Avenida Boa Viagem

Para celebrar os 100 anos da Avenida Boa Viagem, uma das principais do Recife, no dia 27 de outubro acontecerá a Corrida do Centenário. O circuito começará no Parque Dona Lindu atraindo milhares de pernambucanos que amam se movimentar na cidade.

O evento vai ter início às 6h e terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km, com categorias para corredores gerais masculinos e femininos em cada distância. O percurso será aferido pela Federação Pernambucana de Atletismo e seguirá as normas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

Os atletas, profissionais e amadores, a partir de 16 anos, poderão se inscrever para o evento. Cada participante receberá um kit básico contendo número de peito, alfinetes de segurança, chip, sacola, camisa e medalha pós-prova. A entrega dos kits ocorrerá dois dias antes da corrida, em local e horário que serão divulgados no site de inscrições.

HISTÓRIA

A Avenida Boa Viagem teve sua inauguração parcial em 20 de outubro de 1924 pelo então governador de Pernambuco, Sérgio Loreto. A via se transformou em um marco na cidade. A obra, concluída em 1926, foi fundamental para o desenvolvimento do bairro de Boa Viagem e continua a ser um símbolo importante para a região.