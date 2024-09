Navio de carga naufraga em Pernambuco; 5 pessoas estão desaparecidas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O navio de transporte de carga Concórdia naufragou a cerca de 15 quilômetros da Praia Ponta de Pedras, no município de Goiana, Zona da Mata de Pernambuco, quando estava a caminho de Fernando de Noronha. De acordo com a Marinha do Brasil, quatro tripulantes que estavam a bordo foram resgatados e estão em bom estado de saúde. Os outros cinco foram encontrados mortos em alto mar.

A Marinha havia afirmado, em nota, que “acionou a estrutura do SALVAMAR NORDESTE, coordenando a Operação de Busca e Salvamento no litoral pernambucano, empregando o Navio-Patrulha (NPa) “Macau”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, e a Aeronave H36 da Força Aérea Brasileira”.

Os outros corpos foram encontrados com a ajuda de pescadores locais.

Em entrevista ao g1, o dono do barco, Antônio Gonçalves, afirmou que a embarcação pode transportar até 180 toneladas e estava cheia. Ele afirmou, ainda, que o navio levava material e construção e alimentos para abastecer a ilha.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que a ocorrência ficará sob a responsabilidade da Marinha do Brasil. Em nota, a corporação explicou que as embarcações do CBMPE são projetadas para a busca e resgate em ambiente costeiro, não possuindo condições de segurança para navegações distantes da praia.