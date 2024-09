Aposta do interior de Pernambuco fatura sozinha prêmio de R$ 81,4 milhões da Mega-Sena

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A aposta do município de Timbaúba foi simples e acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (17) no concurso 2.775 da modalidade lotérica

Uma aposta realizada na cidade de Timbaúba, no interior de Pernambuco, conquistou o prêmio milionário da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (17).

A aposta simples, feita na lotérica Loteria da Praça, acertou as seis dezenas do concurso 2.775 e levará para casa a quantia de R$ 81.473.638,46.

Os números sorteados foram: 01 - 04 - 14 - 26 - 44 - 51. A aposta vencedora, registrada na lotérica local, marcou uma combinação que trouxe a foruna para o apostador.

Além do prêmio principal, 81 apostas acertaram a quina, com cada um recebendo R$ 53.212,48. Para a quadra, foram 5.817 apostas vencedoras, cada uma levando R$ 1.045,45.

Onde fica Timbaúba?

Timbaúba é uma cidade localizada no interior de Pernambuco, a aproximadamente 100 km da capital Recife.

De acordo com último Censo do IBGE, o município tem uma população de pouco mais de 46 mil habitantes. A cidade é conhecida por sua rica tradição agrícola, especialmente na produção de cana-de-açúcar.

Mega-Sena

A Mega-Sena, um dos concursos de loterias mais populares do Brasil, realiza sorteios duas vezes por semana, geralmente às quartas e sábados.

O prêmio máximo é destinado àqueles que acertam as seis dezenas, mas também há prêmios menores para quem acerta cinco ou quatro números.

Para aqueles interessados em tentar a sorte no próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas credenciadas pela Caixa quanto pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

