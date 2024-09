População da várzea denuncia infestação de escorpiões no bairro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moradores da região da várzea, no Recife, estão enfrentando uma situação alarmante: a infestação de escorpiões tem gerado medo e insegurança entre a população.

A presença crescente de escorpiões em áreas urbanas é uma realidade preocupante, especialmente considerando o aumento dos casos de acidentes com picadas, que podem ser graves. A falta de infraestrutura adequada na coleta de lixo e a proliferação de baratas são fatores determinantes para o aumento de escorpiões no bairro.

De acordo com relatos dos moradores à TV Jornal nesta quarta-feira (18), os animais estão sendo encontrados com frequência dentro das residências, causando medo principalmente em famílias com crianças e idosos. Além dos escorpiões, a presença de ratos também está incomodando a população.

Aumento de incidentes no período reprodutivo dos escorpiões

De acordo com o professor Leandro Alberto, em entrevista à TV Jornal, os meses de agosto e setembro são propícios para um aumento nos incidentes com escorpiões, devido ao ciclo reprodutivo desses animais. "Esses animais saem do mês de agosto que é muito úmido e passam para o mês de setembro, onde nós temos um aquecimento, fazendo com que o metabolismo desses animais fique acelerado e, com isso, consigam se reproduzir mais", explica o professor.

Ainda segundo Leandro Alberto, as escorpiões fêmeas têm uma capacidade reprodutiva diferenciada. "Uma fêmea desse animal se reproduz por partenogênese, ou seja, ela não precisa de um macho para realizar a reprodução. Em uma linhada, podemos dizer assim, ela pode ter de 25 a 30 novos escorpiões", alertou.

Esse processo faz com que a população de escorpiões aumente de forma considerável em áreas urbanas, principalmente onde há acúmulo de lixo e presença de baratas, o principal alimento desses pequenos e perigosos animais.

Fatores que agravam a infestação

A ausência de coleta seletiva de lixo e a falta de limpeza regular em áreas periurbanas são apontados como fatores agravantes para a proliferação de escorpiões.

O lixo acumulado atrai baratas, que servem de alimento para os escorpiões, criando um ciclo de infestação que atinge diretamente as residências. Além disso, a falta de ações preventivas por parte das autoridades contribui para que a situação se torne cada vez mais alarmante.

Segundo moradores da Várzea, os pedidos de dedetização e limpeza pública têm sido frequentes, mas a resposta das autoridades não tem sido suficiente para conter o avanço da infestação.

Saiba como se previnir

Diante da situação, especialistas recomendam que a população adote medidas de prevenção, como a vedação de ralos, portas e janelas, a limpeza regular dos ambientes e o cuidado com o acúmulo de entulho.

Em casos de picadas, a orientação é buscar atendimento médico imediato, já que o veneno do escorpião pode causar complicações graves, especialmente em crianças, idosos e pessoas com condições de saúde pré-existentes.

Fui picado, o que fazer?

De acordo com o especialista, é necessário lavar bem com água corrente e sabão e procurar atendimento médico imediato. Na Região Metropolitana do Recife, o Hospital da Restauração, na área central da cidade e o Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes oferecem a soroterapia, indicada para crianças de 0 a 12 anos.

Adultos devem ser se dirigir para unidades de saúde mais próxima (Unidades de Pronto Atendimento - Upas, policlínicas, postos de saúde).

