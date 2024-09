Alto índice de vazamentos têm impacto direto na falta de água em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco tem o terceiro maior percentual do Brasil de moradores que vivem em domicílios sem água canalizada, com mais de 9%

Na contramão da falta de água e saneamento básico nos lares de Pernambuco, o recurso se perde nas cidades do estado. De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), cerca de metade da água disponível em Pernambuco é perdida.

A companhia afirma que nem toda a água é desperdiçada, pois parte das perdas na distribuição é do tipo comercial, ou seja, a água chega ao destino final, mas não é possível registrar o consumo em função dos furtos de água, ligações clandestinas e fraudes nos hidrômetros. Além disso, uma parcela de perdas tem como causa os vazamentos.

Os municípios com maior número de registros de vazamentos na Região Metropolitana do Recife em 2022 foram Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Recife, que somaram 36,5 mil registros. Enquanto isso, os índices de abastecimento das cidades no mesmo período eram: Jaboatão do Guararapes (82%), Olinda (100%) e Recife (98,33%), segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2022.

Em nota, a Compesa pontuou que “os vazamentos têm um impacto direto nos índices de perda e na continuidade do abastecimento e são um desafio a todas as companhias de saneamento do país”.

Ainda de acordo com a companhia, outra dificuldade é o tempo de conserto dos vazamentos. Com novo contrato de prestação de serviços, a Compesa prevê a identificação de ocorrências em 24h e a finalização de todas as etapas da reparação em até quatro dias. Em 2022, esse tempo poderia chegar a 30 dias.

Para fiscalizar fraudes, a companhia afirma que conta com o apoio da Defesa Social e polícia do estado. “A segurança patrimonial da Compesa será reforçada a partir de um investimento inicial de cerca de R$ 30 milhões no monitoramento de 200 unidades estratégicas, que vêm sendo alvo de furtos, com ações para instalação de câmeras, alarmes e um centro de monitoramento e controle que funcionará 24 horas”, explicou a organização.

Enquanto isso, mais de 730 mil pernambucanos têm o carro-pipa como principal forma de abastecimento de água em suas casas, mesmo que essas residências também estejam conectadas à rede geral de distribuição ou outra forma de abastecimento. Os dados são do Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Pernambuco tem o terceiro maior percentual do Brasil de moradores que vivem em domicílios sem água canalizada (9,24%). No município de Poção, no Agreste de Pernambuco, por exemplo, apenas 1,82% da população é atendida principalmente por rede geral.