Semana da Fauna: CPRH promove ações para a conservação da diversidade pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para celebrar o Dia Nacional da Defesa da Fauna , no dia 22 de setembro, a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) preparou uma programação especial entre os dias 23 e 27 de setembro.

A busca iniciativa chama atenção para a importância da preservação da fauna local, com atividades que vão desde cursos até solturas de animais silvestres, trilhas ecológicas e o lançamento de um e-book.

O evento acontece no ano em que a CPRH completa 10 anos como responsável pela fauna de Pernambuco em 2024.

Segundo o diretor-presidente da CPRH , José de Anchieta dos Santos, “A semana da fauna é importante para chamarmos a atenção da população e da sociedade sobre a riqueza de espécies que nossa região e nosso estado tem. Mas essa riqueza está ameaçada se não preservamos e cuidarmos dos nossos animais silvestres.”

Programação

A abertura do evento ocorre no dia 23 de setembro, no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangara) , com um curso de manejo de fauna silvestre direcionado para bombeiros militares e brigadistas ambientais.

Já na quinta-feira, dia 26, estudantes participaram de uma atividade com soltura de animais e uma trilha ecológica em São Lourenço da Mata .

Na sexta-feira, 27, quando o Complexo de Suape recebe uma palestra ecológica focada na fauna silvestre, seguida de outra soltura de animais na área de preservação local.

Ainda no mesmo dia, na sede da CPRH, no Recife, será realizado o lançamento de um e-book , intitulado “ Guia de espécies do Jardim Botânico do Recife – Escorpiões, anfíbios, répteis e morcegos ”.

Na ocasião, também será ministrada uma palestra sobre uma lista de espécies ameaçadas e os Planos de Ação Nacional e Estadual.

Programação Completa

Segunda-feira (23) – Curso de Manejo de Fauna Silvestre para bombeiros e brigadistas, às 8h, no Cetras Tangará.

Curso de Manejo de Fauna Silvestre para bombeiros e brigadistas, às 8h, no Cetras Tangará. Quinta-feira (26) – Soltura de Animais e Trilha Ecológica com alunos do ensino fundamental, às 8h, na Comunidade Obra de Maria, São Lourenço da Mata.

Soltura de Animais e Trilha Ecológica com alunos do ensino fundamental, às 8h, na Comunidade Obra de Maria, São Lourenço da Mata. Sexta-feira (27) – Palestra Ecológica e Soltura de Animais, às 8h, no Complexo de Suape.

Palestra Ecológica e Soltura de Animais, às 8h, no Complexo de Suape. Sexta-feira (27) – Lançamento do E-book e Palestra “Lista de Espécies Ameaçadas”, às 9h30, no auditório da CPRH.

Preservação da fauna

O Dia Nacional da Defesa da Fauna , comemorado anualmente em 22 de setembro, tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a necessidade de proteger a vida selvagem.

O Brasil, com uma das maiores biodiversidades do planeta, tem sido palco de uma batalha constante para preservar suas espécies.

A fauna brasileira abriga uma riqueza imensa de animais, incluindo 517 espécies de anfíbios , 468 de répteis , 524 de mamíferos e 1.622 de aves , segundo o Ministério do Meio Ambiente.