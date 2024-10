Curso gratuito sobre preservação de patrimônio chega à Zona da Mata Sul de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O envolvimento da população em temáticas como bens culturais e memória pode contribuir para a preservação de patrimônios nacionais. Tendo em vista os benefícios da difusão do conhecimento sobre preservação patrimonial nas escolas, o município de Palmares, Zona da Mata Sul de Pernambuco, vai receber uma formação para professores dos ensinos fundamental e médio sobre ferramentas didático-pedagógicas voltadas a este assunto.

Realizado pela produtora Arkhé Cultural com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) e apoio da Faculdade Aemasul, o curso “Quem conhece, protege” será gratuito e vai disponibilizar 30 vagas - 20% delas ofertadas a pessoas com deficiência.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de outubro através do site www.arkhecultural.com.br. As vagas serão prioritariamente preenchidas por professores dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas de Palmares, mas também podem se inscrever pedagogos e estudantes de Pedagogia com residência em Palmares e cidades vizinhas.

"Nossa proposta é apresentar referenciais teóricos que ampliem a percepção dos alunos sobre a temática principal da formação - patrimônio cultural e memória - e combiná-los com metodologias de trabalho que sirvam como guia para o desenvolvimento de iniciativas de reconhecimento e promoção do patrimônio cultural em cada território", explica Jamille Barbosa, produtora cultural responsável pela Arkhé Cultural.

As aulas acontecem entre 14 de outubro e 4 de novembro. O curso possui uma carga horária de 40h dividida entre encontros presenciais e online e será ministrado pelo mestre e doutor em História Thiago Nunes Soares.

Os cursistas vão aprender a aplicar a temática da preservação do patrimônio de forma transversal e multidisciplinar, relacionando em sala de aula as práticas culturais e o exercício da cidadania sob a ótica da preservação.

Patrimônio de Palmares

Além de disseminar os conceitos teóricos de patrimônio, o curso pretende identificar junto aos alunos quais são os principais patrimônios materiais e imateriais da cidade, como o Cineteatro Apolo, a primeira loja maçônica de Pernambuco e nomes como o poeta Ascenso Ferreira e o escritor e teatrólogo Hermilo Borba Filho.

Acessibilidade

As aulas contarão com acessibilidade para pessoas cegas e surdas ou ensurdecidas e serão disponibilizados os recursos de audiodescrição e intérprete de Libras. A Faculdade Aemasul, onde o curso será ministrado, também oferece todos os requisitos para a acessibilidade física.