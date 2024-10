Governo de Pernambuco anuncia licitação para intervenções no Rio Beberibe e inicia obras do Morar Bem em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de R$ 84 milhões serão investidos em obras de dragagem e desassoreamento no rio para combater enchentes no local e melhorar a qualidade da água

O Governo de Pernambuco anunciou que vai investir mais de R$ 84 milhões em obras no Rio Beberibe, em Peixinhos, Olinda, bairro marcado por alagamentos e transtornos para a população em dias de chuva. O edital de contratação de uma empresa de consultoria de engenharia já foi publicado e o projeto prevê combater as constantes enchentes na área.

O processo de dragagem consiste na remoção de sedimentos acumulados no leito do rio e deve controlar as enchentes, melhorar a qualidade da água e contribuir para a preservação ambiental.



Além das obras de dragagem e desassoreamento, as famílias de Peixinhos estão recebendo as primeiras obras do programa Morar Bem - Reforma no Lar. Na primeira fase, 161 casas serão beneficiadas com requalificação e assistência de arquitetura e engenharia. Segundo a gestão estadual, o investimento na região será de R$ 8,6 milhões e, ao todo, 600 famílias serão incluídas no programa.

“São duas ações que vão ajudar a transformar a região de Peixinhos e adjacências, preservando o Rio Beberibe e reforçando o combate às enchentes que tanto afetam aquela população. Além disso, iniciamos a pavimentação e esgotamento sanitário e a reforma de mais de 160 moradias nas comunidades Cabo Gato e Condor, entregando dignidade às pessoas”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes, os recursos também serão destinados para a retirada de famílias de áreas com risco de enchentes e para a construção habitacionais para abrigar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.