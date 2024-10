Hospital Veterinário do Recife retoma agendamentos por telefone

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Melo (HVR), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, retomou os agendamentos por telefone para consultas, castrações e exames para cães e gatos.

Para realizar o agendamento dos procedimentos, os tutores podem entrar em contato com o HVR através da central telefônica (81) 3355-1670 e do Conecta Recife, pelo app ou site (https://conecta.recife.pe.gov.br/).

O Hospital Veterinário do Recife funciona das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira. Qualquer morador da cidade do Recife pode agendar os serviços.