Pernambuco terá pouca chuva e temperaturas acima da média nos últimos meses do ano, diz Apac

Os três últimos meses do ano serão de pouca chuva e temperaturas acima da média em todo o estado de Pernambuco.

A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e foi divulgada nesta quarta-feira (25).

Em contato com o JC, a meteorologista da Apac, Aparecida Fernandes, informou que vai chover menos do que deveria durante os meses de outubro, novembro e dezembro.

Bom lembrar que, nessa época do ano, a região já é naturalmente mais seca.

"Já é um período quente e vai ficar mais do que deveria devidos aos fenômenos climáticos", pontuou.

Aparecida também disse que a motivação principal é a temperatura do oceano Atlântico.

"O impacto maior será causado pelo oceano atlântico, que está mais quente no atlântico norte do que no sul. Isso permite que o movimento do ar venha de cima para baixo, inibindo a criação de nuvens", completou.

Previsão do tempo nos próximos três meses em Pernambuco

Além do calor, a previsão diz que a umidade relativa do ar na região do Sertão e Agreste será muito baixa e que, em dezembro, vão ocorrer as primeiras pancadas de chuva no Sertão.

A Reunião de Análise e Previsão Climática para Nordeste do Brasil foi coordenada pela Fundação Cearense de Recursos Hídricos (FUNCEME) e contou com a participação dos Centros Estaduais de Meteorologia do Nordeste e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Comparativo

Segundo a APAC, essa é a tabela de previsões de chuva para os últimos três meses nas regiões do estado:

Previsões para esse ano:

Região Outubro Novembro Dezembro Metropolitana do Recife 49,1 38,4 56,2 Mata 27,7 26,3 37,1 Agreste 17,8 16,6 28,0 Sertão 12,1 26,6 48,3

Comparando com o histórico anual de chuvas, nas mesmas regiões, durante esses meses, pode-se observar uma pequena variação negativa.

Histórico anual:

Região Outubro Novembro Dezembro Metropolitana do Recife 49,7 38,7 56,2 Mata 27,8 26,3 37,2 Agreste 17,9 16,8 28,5 Sertão 12,2 25,1 45,4

Fonte: Apac.

