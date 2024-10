Pessoas com deficiência podem solicitar transporte adaptado para votar em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Transporte gratuito é oferecido para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As solicitações deverão ser feitas até a próxima sexta-feira (27)

Nas eleições de 2024, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida em Pernambuco têm à disposição um serviço especial de transporte gratuito.

Através do projeto “Eleições Acessíveis”, o governo do estado disponibiliza adaptações para garantir que todos os cidadãos possam exercer o seu direito ao voto com segurança e comodidade.

As vagas são limitadas e as transações deverão ser enviadas até sexta-feira, dia 27.

Eleições acessíveis

Em uma parceria entre o Governo de Pernambuco, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH) e a Secretaria de Defesa Social (SDS), o projeto "Eleições Acessíveis" disponibiliza 24 vans do programa PE Conduz.

O objetivo é atender até 250 pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, facilitando seu transporte até os locais de voto.

As vans estão adaptadas para garantir acessibilidade e serão operadas em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que também darão suporte durante as rotas.

O serviço será oferecido em sete cidades de Pernambuco: Recife, Olinda, Jaboatão, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Garanhuns e Petrolina. O transporte é totalmente gratuito, permitindo que as pessoas

Como funciona

O prazo para solicitar o transporte é até a próxima sexta-feira, dia 27, e as vagas são limitadas. O agendamento deve ser feito exclusivamente pelo WhatsApp (81) 3194-9275, enviando uma mensagem de texto com as informações possíveis.

Vale destacar que o canal não aceita áudios nem ligações, garantindo um fluxo mais eficiente de atendimento. Por isso, é importante que os interessados façam uma solicitação sobre quanto

O projeto "Eleições Acessíveis" foi implementado pela primeira vez em 2020 e desde então tem facilitado a participação de pessoas com deficiência nas eleições, promovendo a inclusão e o exercício do direito ao voto para todos os cidadãos, independentes

Para garantir a segurança dos participantes, o Corpo de Bombeiros também desempenhará um papel fundamental nas rotas do transporte adequado, fornecendo suporte durante todo o trajeto.

Desde sua criação em 2020, o projeto tem sido uma ferramenta para ampliar a participação de pessoas com deficiência nas eleições.

A expectativa para as eleições de 2024 é atender até 250 eleitores nas principais cidades de Pernambuco, garantindo que cada um possa votar com autonomia e segurança.