Prefeitura de Jaboatão afirma que obras na Muribeca já têm contribuído para redução de alagamentos

Diante das queixas de moradores do bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, publicadas neste Jornal do Commercio, em relação às obras de urbanização e regularização do Canal Mariana, a prefeitura do município garantiu que as intervenções já têm demonstrado resultados positivos para redução de alagamentos na região. As obras tiveram início no ano de 2023 e, segundo a prefeitura, já nas chuvas do ano passado (assim como nas do ano em curso) mostraram "resultados inquestionáveis", "com as águas fluindo rapidamente, sem invadir as casas no trecho regularizado".

A requalificação do Canal Mariana está inserida nos projetos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Prefeitura do Jaboatão, selecionados pelo Governo Federal. Ao todo, serão investidos R$ 73,3 milhões, contemplando, ainda, os canais Muriçoca, Integração Muribeca, Curado I, Riacho da Prata e Três Carneiros, todos afluentes do Rio Jaboatão. De acordo com a Prefeitura do Jaboatão, o intuito da regularização do Canal é reduzir os riscos de alagamentos.



"A requalificação dos canais é muito importante e precisa se somar a outras ações de porte, como a Barragem do Engenho Pereira (paralisada em 2014 e já com compromisso de o governo estadual retomar a obra para conter as águas das chuvas no Rio Jaboatão) e a revitalização da Lagoa Olho D´água, também bastante assoreada. Com foco, articulação e projetos bem elaborados, como temos feito, seguiremos transformando a vida das pessoas”, explica o prefeito Mano Medeiros, candidato à reeleição.



Com as intervenções, a prefeitura assegura que o Canal Olho D´água, braço da Lagoa Olho D´água, por exemplo, que chegou a ter trechos com menos de cinco metros de largura e 0,20 centímetros de profundidade, após o desassoreamento, está com margens de até 30 metros e mais de 3 metros de profundidade.

O Rio Jaboatão, por sua vez, que tinha trechos com dois metros de largura, passou a ter trechos com 30 metros e, assim como todos os demais cursos d´água dragados, está chegando a cerca de três metros de profundidade, de acordo com a gestão municipal.



QUEIXAS DE MORADORES

Diante da alegação de falta de diálogo, a prefeitura diz que estranha a informação, já que foram realizadas audiências públicas sobre a obra em 2023 e neste ano de 2024. "Foram apresentados o projeto e os devidos licenciamentos e retiradas todas as dúvidas". "A intervenção está aproximando o canal das comunidades e tornando os alagamentos mais frequentes”, informa.

A Prefeitura de Jaboatão também garante que as intervenções não têm provocado novos alagamentos na região, tampouco feito qualquer desvio irregular dos cursos d'água. "O que a obra traz é uma lagoa de estabilização que tem a função de acumular a água das chuvas e bombeá-la para o canal, uma vez que o mesmo teve as margens elevadas, justamente para evitar o transbordamento das águas. Sobre a vegetação, ela só foi retirada de um trecho de encharco, dentro dos parâmetros legais permitidos", esclarece.