Prêmio CNJ: Raphael Guerra, do JC, conquista premiação nacional na categoria mídia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O JC foi o único veículo de comunicação do País a vencer a premiação do CNJ na categoria mídia com reportagens sobre violência doméstica em Pernambuco

O repórter Raphael Guerra, titular da coluna Segurança do Jornal do Commercio, venceu o IV Prêmio CNJ Juíza Viviane Viera do Amaral - na categoria mídia.

A premiação anual, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, é um reconhecimento aos projetos que contribuem para dar visibilidade a ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Reconhecimento à prevenção da Violência contra a Mulher

O trabalho campeão é intitulado "Por dia, 135 mulheres pedem socorro à polícia em Pernambuco". As reportagens, publicadas entre abril de 2023 e abril desde ano, destacaram histórias e estatísticas da violência doméstica e dos feminicídios no Estado, reforçando para a necessidade de as mulheres registrarem queixa no primeiro ato de violência sofrido.

"O tema da prevenção à violência contra a mulher é prioritário na cobertura diária de segurança pública no JC. Com frequência, inúmeras reportagens são publicadas detalhando os mais diversos tipos de violências sofridos pelas vítimas e incentivando, com a ajuda de especialistas, a procura imediata pela rede de proteção", afirmou Raphael Guerra.

O Jornal do Commercio foi o único veículo de comunicação do País a vencer a premiação do CNJ.

Premiação

O prêmio ainda foi concedido para magistrados(as); atores do sistema de Justiça Criminal (Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e servidores); e organizações não governamentais.

A cerimônia da premiação será no dia 22 de outubro, em sessão ordinária, na sede do Conselho Nacional de Justiça, Brasília/DF.