Raquel Lyra assina termo de fomento para reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição

A governadora havia se comprometido com a reconstrução logo após a tragédia, a oficialização do repasse foi realizada nesta quinta-feira (26)

Na noite desta quinta-feira (26), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, oficializou o repasse de R$ 1,5 milhão à Arquidiocese de Olinda e Recife, destinado à reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição.

O valor será transferido em duas parcelas e utilizado na reforma do telhado e da estrutura metálica do templo, que desabou no final de agosto.A cerimônia contou com a presença de lideranças religiosas e fiéis, além do arcebispo Dom Paulo Jackson e do reitor do santuário, padre Emerson Borges.

Durante a cerimônia, a governadora destacou a importância da obra para a retomada das atividades no santuário. "O governo de Pernambuco tem se feito presente junto à arquidiocese e à comunidade. Com o nosso compromisso de devolver o santuário em tempo hábil para que possam acontecer as festividades de Nossa Senhora da Conceição", afirmou Raquel Lyra.

"Isso nos enche de esperança. Pois a festa do Morro está chegando e precisamos reorganizar a 'casa'", comentou o padre Emerson Borges.

Campanha de doação

Além da assinatura do termo de fomento, uma missa foi celebrada para o lançamento da campanha "Estenda sua mão para o Morro da Conceição".

O reitor do santuário explicou que o valor arrecadado será destinado para outras despesas do santuário, além do telhado que será reformado com o valor repassado.

"Com essa celebração da missa, nós vamos oficializar que foi idealizada pelo arcebispo um dia depois da tragédia. Sabemos que o estado vai nos ajudar no teto do sanuário, mas os devotos de nossa senhora precisam participar dessa reconstrução. Os bancos, o altar, a pia batismal, tantos obejtos foram quebrados e não conseguimos restaurar", disse o padre.

Previsão de conclusão das obras

De acordo com o governo do estado, a obra de reconstrução está prevista para ser finalizada até o início de dezembro, permitindo que as festividades de Nossa Senhora da Conceição sejam realizadas no local.

A reforma não incluirá apenas o telhado, mas também a estrutura metálica da igreja, garantindo maior segurança para os frequentadores.

A comunidade está confiante de que o santuário estará pronto para receber os devotos. As celebrações de Nossa Senhora da Conceição, uma das festas religiosas mais tradicionais de Pernambuco, atraem milhares de fiéis ao Morro da Conceição todos os anos.

Os engenheiros e arquitetos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) recalcularam e redesenharam a estrutura para permitir a recolocação das placas solares, dentro dos parâmetros de construção de uma edificação religiosa. Depois da avaliação e estudo, o projeto orçamentário foi concluído.

“A Seduh vai acompanhar essa obra que recompõe a estrutura com todos os reforços necessários para que se tenha segurança na reabertura. A empresa responsável pelas obras será contratada pela diocese, acompanhada pela secretaria”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Relembre o que aconteceu no Morro da Conceição

No dia 30 de agosto de 2024, o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição desabou, deixando 28 pessoas feridas e provocando a morte de Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos.

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para investigar as causas do incidente. Uma das principais hipóteses avaliadas pelas autoridades é a instalação de mais de 100 placas solares no teto do santuário poucos dias antes do desabamento. "Essa é uma hipótese que deve ser considerada sim", afirmou Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, em entrevista à TV Jornal, quando aconteceu o desabamento.

No entanto, aé então, as hipóteses não foram confirmadas e ainda não se sabe o real motivo do desabamento do telhado.

No dia 12 de setembro, a gestão recebeu da Arquidiocese de Olinda e Recife a área do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, limpa de entulhos. Na mesma data, a Defesa Civil do Estado isolou a área da nave da igreja e liberou o acesso à Santa, ao Velário e à capela lateral.

As doações para a campanha "Estenda sua mão para o Morro da Conceição" podem ser feitas pelo site https://doe.santuariomorrodaconceicao.com.br/