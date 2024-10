Saiba como ajudar instituições filantrópicas por meio da conta de energia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conta do bem

A Conta do Bem da Neoenergia Pernambuco possibilita que cerca de 700 mil clientes contribuam mensalmente com 10 instituições filantrópicas em todo o estado.

As doações, realizadas por meio da conta de energia, financiam projetos nas áreas de educação complementar, saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer.

Crianças, adolescentes, adultos e idosos são beneficiados. As contribuições podem ser feitas a partir de R$ 1, sem limite máximo.

Instituições

As doações são direcionadas para instituições como a Legião da Boa Vontade (LBV), APAE Recife, Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Hospital de Câncer de Pernambuco, Casa da Esperança, Porto Social e Instituto do Fígado.

No Movimento Pró Criança, que já atendeu mais de 50 mil crianças, as doações viabilizam atividades como aulas de judô, música, dança, artes visuais e artesanato, além de cursos voltados para a empregabilidade, como informática, logística e marketing.



“A parceria do Movimento Pró Criança e o Programa Conta do Bem traz diversos benefícios para nossas crianças, que vão desde manter a qualidade nos serviços oferecidos nos cursos e linguagens, até a manutenção dos espaços físicos”, afirmou o coordenador de Captação de Recursos, Marketing e Comunicação da entidade, João Paulo Barbosa.

A Legião da Boa Vontade (LBV) é outra instituição que recebe apoio da Conta do Bem. O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV atende 200 crianças diariamente, fornecendo alimentação e atividades socioeducativas. Além disso, 140 idosos e diversas famílias da região também são beneficiados.

Amanda Gama é mãe de Lara Beatriz, de 10 anos, diagnosticada com o espectro autista. Lara é uma das 200 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança: Futuro no Presente. “A LBV foi um divisor de águas para mim e para minha família. Depois que minha filha Lara entrou na Instituição, tudo mudou. Minha filha almoça na LBV e somos beneficiados com doações de alimentos. Nossos filhos recebem doação de material escolar, participam das oficinas de dança, arte e cidadania, corpo e movimento”, destaca a mãe, agradecida.

Em 2023, com as doações recebidas, a LBV realizou mais de 90 mil atendimentos, distribuiu mais de 61 mil refeições e beneficiou 11 entidades parceiras no estado.

Como doar no Conta do Bem?

As doações para a Conta do Bem são feitas exclusivamente por meio de cadastro. Os clientes da Neoenergia Pernambuco podem aderir ao programa por meio do teleatendimento, ligando para o número 116, onde é possível informar o valor da doação desejada, a partir de R$ 1.

Após o cadastro, o valor escolhido passa a ser cobrado automaticamente na conta de energia todos os meses.