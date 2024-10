Leo Dias é assaltado na Praia de Boa Viagem, no Recife, e faz apelo às autoridades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O jornalista, que mora em Pernambuco há cerca de quatro anos, desabafou nos stories e pediu ajuda do prefeito do Recife e da governadora do Estado

O jornalista Leo Dias relatou ter sido assaltado na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife nesta sexta-feira (27).

Em seus stories no Instagram, Leo relatou que teve o relógio roubado. "Acabei de passar por um tremendo susto, eu fui assaltado agora na praia de Boa Viagem, levaram meu relógio", desabafou o jornalista.

"Eu estava de vidro aberto. Sempre confiei aqui na cidade do Recife. Sempre disse que eu ficava despreocupado e quebrei a cara", comentou.

De acordo com reportagem da TV Jornal, o relógio roubado é da marca Rolex e é avaliado em 220 mil reais. O jornalista anunciou, durante o programa O Povo na TV, o valor de R$5.000 para quem recuperar o item de valor.

Apelo

"Já falei com delegado aqui de Boa Viagem, já falei com um amigo policial, eu queria pedir ajuda às autoridades, tanto o prefeito João Campos, como a governadora [Raquel Lyra], se vocês puderem me ajudar a recuperar meu relógio", destacou no vídeo.

O incidente ocorrido com o jornalista não é o primeiro em Boa Viagem. Anteriormente, Leo já havia se envolvido em uma discussão após um ônibus colidir com seu carro na mesma região.

"Tem valor sentimental, eu não comprei, eu ganhei esse relógio", disse Leo Dias para a TV Jornal.

O colunista afirmou que durante depoimento, o delegado havia citado um restaurante do bairro, e que há a hipótese do assaltante ter perseguido o jornalista. Segundo reportagem, a delegacia de Boa Viagem já investiga a chamada "gangue do rolex", que realiza esse tipo de roubo no bairro e já teria feito duas vítimas neste ano, além de Leo.

Leo Dias mora em Pernambuco há quatro anos

Leo Dias se mudou para o Nordeste em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Segundo reportagem da revista CARAS, o jornalista deixou o Rio de Janeiro após se sentir "confinado" em seu apartamento e iniciou uma nova fase de sua vida em Pernambuco.

Inclusive, o colunista já foi cotado para receber o título de cidadão recifense, um reconhecimento oficial da Câmara Municipal da cidade. O requerimento foi proposto pelo vereador Almir Fernando (PSB) e foi aprovado em maio deste ano.

