Obra de Maria: Comunidade recebe 200 animais silvestres resgatados pelo CPRH

A sede da comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, recebeu, na quinta-feira (26), cerca de 200 animais silvestres que estavam sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangara), vinculado à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

A ação, que faz parte das atividades da Semana da Fauna, contou com a participação de 25 estudantes da Escola Encontro, do Recife, que vivenciaram a experiência de devolver os animais à natureza.

Obra de Maria recebe 200 animas silvestres do CPRH - Divulgação / Obra de Maria

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania), acompanhou a atividade ao lado da cofundadora da Obra de Maria, Maria Salomé Ventura. “Foram soltos, hoje, 200 animais resgatados de situações de venda ou criação ilegal. Continuaremos trabalhando para ampliar ações como esta, aliando desenvolvimento com a preservação ambiental. Parcerias como a da Obra de Maria são fundamentais”, afirmou Priscila.

O administrador da Obra de Maria, Sávio Silva, reforçou o compromisso da comunidade com o cuidado e preservação dos animais. "Nosso cofundador, Gilberto Barbosa, sempre teve essa preocupação com os animais. A ação de hoje fortalece esse compromisso e está alinhada com a Campanha da Fraternidade, cujo tema é ‘Fraternidade e Ecologia Integral’", destacou Sávio.

O gerente da unidade de fauna da CPRH, Iran Vasconcelos, enfatizou a importância de envolver os jovens nesse tipo de ação. "A interação das crianças com o meio ambiente é fundamental. Queremos estimular nelas a percepção e o engajamento com a natureza", explicou.

A Comunidade Obra de Maria, além do trabalho religioso, apoia a causa da preservação ambiental, oferece um lugar seguro para os animais resgatados e promove ações educativas para incentivar a convivência harmônica com o meio ambiente.