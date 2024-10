Governo de Pernambuco faz entrega de 33 ambulâncias em 15 hospitais públicos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O investimento de R$ 10 milhões anuais tem o objetivo de "reduzir o tempo de resposta a casos críticos" e foi feito em todas as regiões do Estado.

O governo de Pernambuco está destinando 33 novas ambulâncias para 15 hospitais ,da Rede Estadual de Saúde.

Segundo o Estado, o investimento de R$ 10 milhões anuais tem o objetivo de "reduzir o tempo de resposta a casos críticos".

A entrega foi feita na manhã desta terça-feira (1°), no Palácio do Campo das Princesas, no centro do Recife, e contou com a presença da Governadora Raquel Lyra (PSDB), da vice Priscila Krause (Cidadania), e da secretária da saúde, Zilda Cavalcanti.

"Esta entrega é muito importante para reforçar o atendimento em saúde para a população pernambucana. A média da frota que tínhamos era de sete anos, então agora estamos fazendo esta renovação. Esses veículos atendem tanto às grandes emergências da capital, como também serão destinadas aos hospitais no interior para garantir mais saúde para a nossa gente", ressaltou Raquel Lyra.

Todas regiões do estado vão receber ambulâncias

As quatro macrorregiões de Pernambuco vão receber o investimento. As ambulâncias, que estão sendo alugadas, também contam com serviços de condutores, medicamentos e equipamentos, durante as 24 horas do dia, de domingo a domingo.

Segundo o Governo, "a expectativa é contribuir diretamente para a redução dos índices de mortalidade em casos de urgência e reduzir o tempo de resposta em casos críticos, algo essencial para salvar vidas".

Secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, em visita ao Jornal do Comercio - TIÃO SIQUEIRA/JC IMAGEM

Já a secretária, Zilda Cavalcanti, o investimento vai dar mais comodidade aos pacientes e familiares.

"Atualmente, a Rede Estadual de Saúde realiza expressiva quantidade de remoções inter-hospitalares para internamentos e realização de exames e procedimentos. Então ampliar a quantidade de ambulâncias facilita o processo de transferência, dando mais comodidade para o paciente e seus familiares, gerando uma melhor utilização da rede de saúde, com maior agilidade e eficiência", explicou.

Requalificação nas frotas de ambulâncias

Ainda segundo o governo do estado, a distribuição das ambulâncias considerou o desgaste da frota, o perfil dos hospitais e a necessidade de remoções.

A diretora do Hospital Agamenon Magalhães, Ângela Lanna, afirmou que a entrega requalificou toda a frota de ambulâncias da unidade.

"É uma entrega muito importante para o hospital, garantindo uma requalificação de toda a frota de ambulâncias da unidade. Trazendo para a gente uma segurança muito grande no transporte dos pacientes que precisam sair para a realização de exames externos ou para transferências. Essa entrega reforça o compromisso do Governo de Estado com as unidades de saúde", pontuou.

Ambulâncias entregues pelo Governo de Pernambuco a 15 hospitais do estado. - Miva Filho/Secom

Hospitais que receberam as ambulâncias

Região Metropolitana do Recife

Hospital da Restauração - HR (7);



Hospital Getúlio Vargas - HGV (4);



Hospital Agamenon Magalhães - HAM (3);



Hospital Otávio de Freitas - HOF (3);



Hospital Barão de Lucena - HBL (2);



Hospital Ulysses Pernambucano - HUP (1);



Hospital Geral da Mirueira - HGM (1);



Hospital Geral de Areias - HGA (1);



Hospital Jaboatão Prazeres - HJP (1).

Zona da Mata

Hospital Belarmino Correia - HBC (1);



Hospital Regional José Fernandes Salsa - HJFS (1).

Agreste

Hospital Regional do Agreste - HRA (3);



Hospital Regional Dom Moura - HRDM (1).

Sertão

Hospital Professor Agamenon Magalhães - HOSPAM (1);



Hospital Regional Inácio de Sá - HRIS (3).