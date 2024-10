Suspeitos furtam sede da ONG Giral, que atende a jovens e idosos, na Zona da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os criminosos levaram equipamentos eletrônicos da sede da ONG Giral; a ação foi totalmente registrada por câmeras de seguranças do local

A sede da Organização Não-Governamental (ONG) Giral foi arrombada e furtada por criminosos, no último domingo (29).

A unidade está localizada em Glória do Goitá, na Zona da Mata do estado.



De acordo com a assessoria da ONG, os suspeitos levaram computadores e foram filmados pelo circuito de segurança.



A entidade informou, por nota, nesta terça (1º) que já acionou as autoridades policiais e cedeu as imagens do circuito de monitoramento.

No vídeo divulgado, pela ONG Giral, mostra a ação dos bandidos: um homem de roupa azul e chapéu mexe em um das câmeras para dificultar a gravação das imagens do crime.



Também é possível acompanhar outro suspeito de boné claro entrando na sede e levando os computadores.

ONG Giral

A Giral atende atualmente cerca de cinco mil jovens na faixa etária de 6 a 29 anos, oferecendo mais de dez projetos e programas que incluem oficinas e cursos em diversas áreas.

Em 2024, a instituição lançou o projeto vida feliz: os sonhos não envelhecem, que incluiu idosos no atendimento, beneficiando 108 moradores da Zona da Mata Norte com idades entre 55 e 80 anos.

O foco da giral é proporcionar oportunidades de educação sustentável, tecnologia, cultura e empreendedorismo, além de incentivar novos talentos nas artes, como música, dança, teatro, artes plásticas e balé.

Nota da Polícia Civil:

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da delegacia de Glória de Goitá, no dia 30/09, um furto em estabelecimento comercial ou de serviço.

O noticiante, um homem de idade não informada, afirma que o estabelecimento social em que trabalha teve objetos subtraídos durante a noite. As investigações seguem até o esclarecimento do fato.

