Menino de 10 anos morre após choque elétrico em Academia Recife, no Engenho do Meio

Tragédia aconteceu na Academia Recife do Engenho do Meio, na Zona Oeste. Outras três crianças teriam recebido a descarga elétrica

Um menino de 10 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na praça do bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife. O óbito foi confirmado na manhã desta quinta-feira (3) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente aconteceu enquanto Tomás Felipe Bandeira da Rocha brincava na área da Academia Recife, no centro da praça, na noite da quarta-feira (2). Ele teria entrado em um armário onde ocorreu o choque. Outras três crianças também teriam sido atingidas pela descarga, mas sobreviveram.

O menino chegou a ser levado para a UPA dos Torrões, mas não resistiu. Após a tragédia, a área foi isolada.

Um comerciante local, identificado apenas como Carlos, contou que presenciou o acidente.

"Eu estava trabalhando junto de amigos quando ouvi os gritos das pessoas. Corremos para ver e na hora que eu cheguei já vi ele no chão, tinha uma pessoa tentando fazer massagem nele. Eu também tentei fazer, mas quando vi que ele estava com os olhos revirados, eu e meus amigos levamos o menino para o carro", disse, em entrevista à TV Jornal.

Emocionado, ele seguiu relatando o momento. "Eu como pai que tenho uma criança da mesma idade em casa é difícil falar sobre a cena. Eu tentei e tentei massagear ele no carro, salvar a vida dele, mas a gente não conseguiu. Tudo é da vontade de Deus."

Sobre o problema na estrutura elétrica Carlos comentou que ninguém havia percebido o perigo "várias crianças, inclusive o meu filho, brincam por aí".

A Neoenergia Pernambuco se pronunciou sobre o caso, ressaltando que a estrutura da Academia da Cidade é de responsabilidade da Prefeitura do Recife. Mesmo assim, a empresa enviou uma equipe ao local para interromper o fornecimento de energia, eliminando a possibilidade de novos acidentes. "A responsabilidade pelo circuito da Academia é da Prefeitura", afirmou a empresa.

A Secretaria de Esportes do Recife também emitiu uma nota, informando que já entrou em contato com a família de Tomás para oferecer apoio, incluindo assistência social e outros serviços. Além disso, a secretaria notificou a empresa responsável pela gestão da Academia Recife no Engenho do Meio e abriu um processo administrativo para apurar o ocorrido.

Por meio de nota, o atual prefeito do Recife, João Campos, se solidarizou com a família de Tomás e afirmou que a Prefeitura do Recife está "cobrando todas as explicações" à empresa que faz gestão do equipamento e que abriu um processo administrativo sobre a tragédia.