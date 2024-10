Menino de 10 anos morto eletrocutado em Academia Recife é sepultado sob comoção e revolta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Familiares e amigos relataram que o espaço público, localizado no bairro do Engenho do Meio, estava sem manutenção e a 'tragédia era anunciada'

Com informações da repórter Waldson Balbino, da TV Jornal

O corpo do menino Thomaz Felipe Bandeira da Rocha, de apenas 10 anos, foi velado e sepultado na tarde desta quinta-feira (3), no Cemitério Várzea, na Zona Oeste do Recife, com bastante tristeza, comoção e revolta de familiares e amigos. O garoto foi morreu tragicamente após sofrer uma descarga elétrica a encostar numa estrutura metálica da Academia da Cidade, na praça do bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste da capital.

Alguns colegas da escola e da comunidade também prestaram homenagens ao garoto. Os pais de Thomaz, desolados, precisaram ser aparados pelos amigos, mas não saíram em nenhum momento do lado do caixão.

A madrinha da criança, Juliane Lima, afirmou que todos do bairro já temiam que um acidente grave ocorresse diante do descaso no local público. "A nossa revolta é porque era uma tragédia anunciada. A gente sabia que um dia isso ia acontecer, mas não com a nossa família", lamentou a familiar em entrevista a reportagem da TV Jornal.

Bastante emocionada, uma prima do garoto, que preferiu não se identificar, expressou a dor da perda do familiar. "Eu não imaginava que o meu primo iria embora tão tragicamente assim. Poderia ter sido comigo, poderia ser com outra criança, mas infelizmente Deus escolheu meu primo e ele não tem mais como voltar", desabafou em lágrimas.

O prefeito do Recife, João Campos, se solidarizou com a família e garantiu punir os responsáveis que permitiram a ocorrência do trágico acidente. "Minha solidariedade à família de Tomás, de apenas dez anos, que morreu durante um acidente elétrico na Academia Recife, na quarta. A Prefeitura do Recife está cobrando todas as explicações à empresa que faz a gestão do equipamento e abriu um processo administrativo para que os fatos sejam devidamente apurados e para que os responsáveis sejam punidos", disse em nota.