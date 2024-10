Santuário da Mãe Rainha celebra 32ª Festa da Padroeira, em Olinda; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Festa começa nesta sexta (4) e terá missas diárias, carreatas, momentos de oração, atividades para a juventude e outras celebrações no Morro do Peludo

A festa de 32 anos do Santuário de Mãe Rainha Tabor da Nova Evangelização, localizado no Morro do Peludo, em Olinda, no Grande Recife, começa nesta sexta-feira (4) e vai até o dia 13 de outubro. A programação contará com missas diárias, carreatas, momentos de oração, caminhadas, atividades para a juventude e outras celebrações religiosas. (Veja o calendário completo mais abaixo).

Neste ano, o evento religioso tem como lema "A minh'alma engrandece o Senhor", que remete ao versículo Lc 1, 46-55, segundo a organização. A celebração integra o Ano da Oração, proclamado pelo Papa Francisco, e terá como tema central a luz, simbolizando Maria, a mãe de Jesus.

A abertura ocorre nesta sexta, às 19h20, com uma carreata que sairá da Rua Coronel João Ribeiro, no Bairro Novo, e seguirá em direção ao santuário, onde será realizada uma missa de abertura com a bênção da bandeira, marcada para as 20h.

O encerramento será realizado com uma missa solene presidida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Na ocasião, acontecerá a coroação da imagem da Mãe Rainha e a bênção das velas. No mesmo dia, os fiéis poderão participar da 14ª Caminhada Arquidiocesana "Sim à Vida".

O reitor do Santuário, Pe. Filipe Araújo, disse que o evento é uma oportunidade para a comunidade renovar a fé e estreitar os laços por meio da oração.

"O Santuário da Mãe Rainha é um lugar de acolhida, e esta festa oferece uma chance especial para que famílias, jovens e toda a comunidade vivam essa experiência de fé de forma intensa e transformadora", afirmou.

Programação completa

Sexta, 4 de outubro

Tema: Peregrinos em oração

19h - Concentração na Rua Coronel João Ribeiro 774 (Bairro Novo)

19h20 - Carreata em direção ao Santuário

20h - Missa de abertura com bênção da bandeira

Sábado, 5 de outubro

Tema: Juventude e oração

7h30 - Encontro dos Atletas (chegada de grupos de atletas ao Santuário, com bênção)

15h - Confissões

15h30 - Terço

16h - Santa Missa com a juventude

17h30 - Adoração eucarística com a juventude

Domingo, 6 de outubro



Tema: Família, berço de oração

8h - Confissões

8h15 - Terço pelas famílias

9h - Santa Missa com benção das famílias

15h - Confissões

15h30 - Terço

16h - Santa Missa com benção das famílias

Segunda, 7 de outubro

Tema: A oração de Louvor

16h - Santa Missa

19h - Confissões

19h30 - Terço

20h - Santa Missa com Pe. Damião Silva (Pároco na Igreja Madre de Deus, Recife)

Terça, 8 de outubro



Tema: A oração do Terço

16h - Santa Missa

19h - Confissões

19h15 - Terço dos Homens

20h - Santa missa com Pe. Taciano Rolim (Pároco em São Francisco de Assis, Camaragibe)

Quarta, 9 de outubro

Tema: Caridade e oração

16h - Santa Missa com Pe. Renato Matheus (Pároco em Nossa Senhora de Fátima em Bairro Novo, e Vigário episcopal de Olinda)

19h - Confissões

19h30 - Terço

20h - Santa Missa

Quinta, 10 de outubro

8h às 20h - Adoração Eucarística

16h - Santa Missa

19h - Confissões

19h30 - Terço

20h - Santa Missa com Pe. Pedro Igor Leite (Reitor do Seminário Filosófico Santo Agostinho)

Sexta, 11 de outubro

Tema: Igreja, escola de oração

16h - Santa Missa

19h - Confissões

19h30 - Terço

20h - Santa Missa com Pe. Charles de Araújo (Pároco em São José de Casa Caiada)

Sábado, 12 de outubro



Tema: Maria, Mãe da oração

9h - Santa Missa com consagração das crianças à Mãe Rainha

10h30 - Manhã de brincadeiras e atividades para crianças

14h - Terço

15h - Confissões

15h - Adoração Eucarística

16h - Santa Missa

17h30 - Oração Luminosa com os Padres de Schoenstatt

Domingo, 13 de outubro

Tema: ”A minh'alma engrandece o Senhor"