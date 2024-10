Com drones, Comando Militar do Nordeste reforça segurança nas eleições 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Comando Militar do Nordeste promete reforço nas proximidades do locais de votação no primeiro e segundo turno das eleições 2024. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (4), em coletiva de imprensa.

O general do Exército Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, falou sobre a expectativa para os dias de votação.

"As tropas são empregadas no patrulhamento, nas áreas onde as pessoas se concentram para a votação. De tal maneira que, na ocorrência de algum incidente que possa afetar a normalidade, a legalidade, a gente possa dar a pronta resposta, segundo normas de conduta e regras estabelecidas", disse.

O comandante informou que 220 municípios de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Piauí solicitaram monitoramento para o dia da eleição e, para isso, foram mobilizados 7.200 militares.

Equipes do Exército vão monitorar, em tempo real, o que acontece nos oito estados do Nordeste.

DRONES

Uma novidade é o uso de drones que serão testados em Cabedelo, na Paraíba. A decisão foi tomada porque o município conta com facções criminosas em conflito.

"Vamos agir de forma preventiva na garantia da votação e apuração, de forma que a gente consiga dar subsídios para que nossos comandantes possam ter decisões mais assertivas", afirmou o tenente-coronel Felipe Bollorini, chefe da sessão de comando e controle.

O uso da tecnologia faz parte de uma parceria entre o Exército e o Instituto Senai de Inovação para Tecnologias da Informação e Comunicação.

"Vamos fazer esse monitoramento com drones para ajudar o Exército a cumprir seu papel, que é de manter uma eleição tranquila. A tecnologia que temos nesses drones também atua em outros ambientes. Fazemos controle do volume de rios, monitoramento de encostas e nas plantações", contou o presidente do Sistema Fiepe, Bruno Veloso.

TECNOLOGIA

Um dos drones utilizados tem nove câmeras EGB de alta resolução, duas câmeras termais e uma multiespectral (capaz de identificar objetos invisíveis a olho nu). Os demais possuem seis câmeras cada. Os equipamentos têm autonomia de voo de 35 a 45 minutos, num raio de até 15km do piloto.

A altura limite é de 120 metros, obedecendo à legislação vigente. Os aparelhos foram testados na cidade de Araripina, no Sertão de Pernambuco, com as imagens transmitidas diretamente para a sede do Comando Militar do Nordeste.