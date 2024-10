Apuração das eleições: acompanhe resultado da eleição para vereador de Salvador 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Câmara Municipal de Salvador ganhou novos representantes com a eleição deste domingo, 6 de outubro de 2024.

Na capital baiana, a Câmara dos Vereadores tem direito a 43 vagas para a disputa nas eleições municipais de 2024.

Veja a lista dos vereadores eleitos em Salvador:

Jorge Araújo Repórter (PP);

Calos Muniz (PSDB);

Luiz Carlos (Republicanos);

Omarzinho (PDT);

Maurício Trindade (PP);

Roberta Caires (PDT);

Anderson Ninho (PDT);

Ricardo Almeida (DC);

André Fraga (PV);

Marta Rodrigues (PT);

Paulo Magalhães Jr (União);

Kel Torres (Republicanos);

Duda Sanches (União);

Kiki Bispo (União);

Alberto Braga (União);

Sandro Filho (PP);

Augusto Vasconcelos (PC do B);

George O Gordinho da Favela (PP);

Dr. David Rios (MDB);

Sidninho (PP);

Débora Santana (PDT);

Marcelle Moraes (União);

Alexandre Aleluia (PL);

Ireuda Silva (Republicanos);

Claudio Tinoco (União);

Isabela Sousa (Cidadania);

João Cláudio Bacelar (Pode);

Kênio Rezende (PRD);

Theo Senna (PSDB);

Cris Correia (PSDB);

Daniel Alves (PSDB);

Marcelo Guimarães Neto (União);

Júlio Santos (Republicanos);

Rodrigo Amaral (PSDB);

Cézar Leite (PL);

Aladilce (PC do B);

Eliete Paraguassu (PSOL);

Fábio Souza (PRD);

Felipe Santana (PSD);

Professor Hamilton Assis (PSOL);

Randerson Leal (Pode);

Alex Alemão (DC);

Silvio Humberto (PSB).

Quanto ganha um vereador?



O salário de um vereador depende do tamanho da população de sua cidade. O percentual aumenta de acordo com o número de habitantes e pode ser, no máximo, 20% da quantia recebida por um deputado estadual do estado.

Entre as capitais brasileiras, Salvador é a que tem o maior salário para o cargo, no valor de R$ 23.428,64.

