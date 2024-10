Incêndio: apartamento pega fogo em Boa Viagem. Veja vídeo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um apartamento pegou fogo, na manhã deste domingo (6), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou quatro viaturas para o edifício.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram um ar-condicionado pegando fogo e muita fumaça saindo pela fachada do prédio, que fica na Rua Padre Bernardino Pessoa.

VEJA VÍDEO:

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 72 anos foi socorrida por causa da inalação de fumaça.

Em nota, a corporação declarou que foi enviada ao local uma ambulância, duas viaturas de comando operacional e uma de combate a incêndio.

Veja nota completa:

"O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 8h30 da manhã deste domingo (06) para uma ocorrência de incêndio em apartamento, na Rua Padre Bernardino Pessoa, 277, Boa Viagem. Foram enviadas quatro viaturas, sendo uma ambulância, duas de comando operacional e uma de combate a incêndio. As equipes atuaram rapidamente no combate às chamas e na realização do rescaldo. Durante a ocorrência, uma vítima do sexo feminino, de 72 anos, foi atendida no local e conduzida pelo SAMU para avaliação médica."