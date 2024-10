Compesa abre 550 novas vagas para curso de encanadoras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Disponível para 11 cidades do estado, o curso de encanadoras está com vagas abertas para duas turmas por município; veja como se inscrever abaixo

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) está oferecendo 550 novas vagas para curso de encanadoras em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

A iniciativa contempla 11 cidades pernambucanas: Arcoverde, Petrolina, Ouricuri, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Belo Jardim, Bezerros, Gravatá, Cabo de Santo Agostinho, Paulista e Recife.

Para os municípios de Arcoverde, Ouricuri, Cabo de Santo Agostinho e Recife, as inscrições estão abertas até o próximo dia 14, no site do SENAI.

Já para os municípios, Belo jardim, Bezerros, Caruaru, Gravatá, Paulista, Petrolina e Santa Cruz do Capibaribe, as inscrições estão abertas até o dia 21 de outubro no site do SENAI.

Em todos os municípios são duas turmas, com 25 vagas cada.

Como se inscrever no curso de encanadoras:

O curso será ministrado nos períodos da manhã e tarde. Abaixo, você pode selecionar o horário desejado (com todos os municípios com vagas para esse horário):

As interessadas no turno da manhã podem acessar o link do SENAI, clicando aqui.

Já as que preferirem participar das aulas à tarde podem acessar o link do SENAI, clicando aqui.

O Curso de Encanadoras tem o objetivo de capacitar profissionalmente mulheres para a execução de instalações e manutenções de sistemas hidráulicos, em residências, edifícios e industrias.

Possui carga horária de 160h/aula e duração de dois meses. Para participar a candidata precisa ser maior de 18 anos de idade, residir no município onde está ocorrendo o curso e possuir ensino fundamental completo.

Iniciado em 2023, o curso já formou 89 mulheres em cinco turmas. Até o momento foram contemplados os municípios do Recife (Comunidade de Santo Amaro e Morros da Zona Norte), Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Caruaru.

Para o presidente da Compesa, Alex Campos, é muito gratificante proporcionar o curso de encanadoras às mulheres que estão cada vez mais superando as adversidades para conciliar a vida doméstica e buscar uma capacitação.

“Recebemos a determinação da governadora Raquel Lyra para ampliar o número de vagas do curso de encanadoras, que tem sido um verdadeiro agente de transformação na vida dessas mulheres, potencializando a capacidade de superação”, frisa o titular da Compesa.

As aulas serão ministradas nos seguintes endereços: