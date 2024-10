Grande Recife: saiba o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No sábado, 12 de outubro, é celebrado, tradicionalmente, no Brasil, o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o dia das crianças.

A data é marcada por movimentar o setor de vendas nas áreas de brinquedos, eletrônicos, vestuário e calçados por conta das altas demandas de presentes para o público infantil.

Confira abaixo o que vai abrir e fechar no feriado de 12 de outubro:

O que abre e fecha em 12 de outubro?

Comércio do centro - funcionamento: das 9h até às 15h.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal, os comerciantes do bairro de São José estão se mobilizando para abrir as lojas no dia 12 de outubro.



Quem deixou para a última hora, pode aproveitar para comprar o presente das crianças no próprio sábado, quando as lojas no Centro estarão funcionando das 9h às 15h. Os shoppings também irão funcionar em horário especial”, disse.

Shoppings:

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h



- das 12h às 21h RioMar Recife - das 12h às 21h



- das 12h às 21h Shopping Boa Vista - das das 11h às 19h



- das das 11h às 19h Shopping Tacaruna - das 12h às 21h



- das 12h às 21h Plaza Shopping - das 12h às 21h



- das 12h às 21h Shopping ETC - das 12h às 18h



- das 12h às 18h Shopping de Afogados - das 9h às 19h

Olinda



Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista



Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h

Camaragibe



Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão



Shopping Guararapes - das 9 às 22h

Cabo de Santo Agostinho



Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu



Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno



Recife Outlet - das 9h às 21h

Aumento nas vendas

Ainda segundo Leal, a estimativa é de que haja incremento entre 5% e 10% nas vendas deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, com a data.

“Há famílias com muitas crianças e para contemplar todos, e não comprometer o orçamento, a opção é pesquisar e buscar os presentes no Centro”, disse. Inclusive algumas lojas do bairro de São José estarão abertas no feriado”, reforça o representante do varejo recifense.

Pernambuco vai ter a maior estátua da Nossa Senhora Aparecida



Uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será inaugurada em Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho. A estimativa é de que as obras acabem em cerca de 17 meses. A estátua terá 50 metros de altura, com um pedestal de 12 metros.

Nossa Senhora Aparecida: mensagem de fé para enviar