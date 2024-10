Pais de criança que morreu eletrocutada na Academia Recife prestam depoimento à polícia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Yan Avelino, da TV Jornal

Os pais do menino de 10 anos que morreu tragicamente após ser eletrocutado na Academia Recife na semana passada, prestaram depoimento à polícia nesta terça-feira (8) no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, e desabafaram sobre o sofrimento da família.

Thomás Felipe Bandeira da Rocha levou um choque na última quarta-feira (2) enquanto brincava de esconde-esconde no equipamento da Prefeitura do Recife, e não resistiu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Tácia Bandeira, mãe de Thomás, e o marido compareceram à delegacia acompanhados de outros familiares da criança. Os depoimentos duraram mais de quatro horas e foram acompanhados por um advogado da família.

Investigação do caso Thomás

Imagem de parque do Engenho do meio, local em que o menino Thomás foi eletrocutado enquanto brincava de esconde-esconde - Cirio Gomes/JC Imagem

Além dos pais do menino, também foram chamados para depor um jovem e um comerciante que prestaram socorro à criança no momento do acidente.

O delegado responsável pelo caso, João Gustavo Godoy, explicou que ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas, e que toda a investigação ainda está em fase preliminar.

Godoy também ressaltou que a investigação contará com a realização de perícias técnicas no local do acidente, e que todas as provas serão comprovadas com cuidado para garantir que a verdade venha à tona.

“Tudo o que é necessário para esclarecer o que aconteceu naquele dia será feito com muita responsabilidade pela Polícia Civil”, afirmou o delegado.

Apelo da família

A mãe do menino, Tácia Bandeira, fez um apelo ao prefeito reeleito João Campos: “Aquela academia não vai existir… Eu lhe imploro para que faça uma praça com brinquedos, para crianças com acessibilidade”, disse.

Ainda muito abalada, ela afirmou que o casal tentou buscar apoio psicológico, mas não conseguiu.

Também emocionado, o pai do menino reforçou a necessidade de um acompanhamento e expressou o desejo por Justiça: “Eu sou um pai que perdeu um filho… Isso está mexendo comigo, eu estou sufocado, é muita coisa na minha mente e alguém vai ter que se responsabilizar.”

Segundo o advogado da família, Clebson Bezerra, o processo será movido em breve e envolverá outras testemunhas do caso, inclusive menores de idade, que serão ouvidas com a presença de seus representantes legais.

Em nota, o prefeito do Recife, João Campos, se solidarizou com a família da criança através de nota:

"Minha solidariedade à família de Tomás, de apenas dez anos, que morreu durante um acidente elétrico na Academia Recife, na quarta. A Prefeitura do Recife está cobrando todas as explicações à empresa que faz a gestão do equipamento e abriu um processo administrativo para que os fatos sejam devidamente apurados e para que os responsáveis sejam punidos".