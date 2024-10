Suspeitos de furtar a ONG Giral são identificados pela polícia mas seguem em liberdade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os dois suspeitos de invadir e furtar a sede da ONG Giral foram localizados e presos pela Polícia Civil de Pernambuco. O crime aconteceu em Glória do Goitá, na Zona da Mata do estado.

Um dos suspeitos foi localizado em Jaboatão dos Guararapes. Já o segundo se apresentou à polícia e seria um dos operários que trabalhava na montagem do elevador da ONG. A dupla será indiciada por furto qualificado, mas por enquanto, segue em liberdade.

Os criminosos levaram computadores, que foram recuperados pela investigação.

Infelizmente, os equipamentos sofreram avarias no monitor e formatação, perdendo todos os documentos e dados que estavam no PC, de acordo com a Assessoria da ONG Giral.

Nota da Polícia Civil

O delegado Arlindo Teixeira, identificou os dois homens que invadiram a sede de uma ONG, em Glória do Goitá, onde vários computadores foram furtados. O primeiro homem foi preso em Jaboatão dos Guararapes.

O segundo envolvido apresentou-se na delegacia. Segundo as investigações, ele seria um dos operários que trabalha na montagem do elevador da ONG. A dupla se livrou de flagrante, mas foi indiciada por furto qualificado.

As diligências seguem em curso até o esclarecimento total do caso e a conclusão do inquérito policial.

RELEMBRE O CASO

No final do mês de setembro, homens invadiram e furtaram a sede da ONG, localizada em Glória do Goitá, na Zona da Mata do estado, pela madrugada.

Os suspeitos levaram equipamentos eletrônicos e foram filmados pelo circuito de segurança.

VÍDEO: Suspeitos roubam sede da ONG Giral, que atende a jovens e idosos, na Zona da Mata

ONG Giral

A Giral atende atualmente cerca de cinco mil jovens na faixa etária de 6 a 29 anos, oferecendo mais de dez projetos e programas que incluem oficinas e cursos em diversas áreas.

O objetivo da ONG é proporcionar oportunidades de educação sustentável, tecnologia, cultura e empreendedorismo, além de incentivar novos talentos nas artes, como música, dança, teatro, artes plásticas e balé.