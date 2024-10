Antiga sede do Liceu de Artes e Ofício, no Recife, será restaurada para criação de escola técnica, anuncia Governo do Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (10), que o prédio do Liceu de Artes e Ofício, no Centro do Recife, será restaurado para instalação de uma nova Escola Técnica Estadual (ETE), com cursos voltados à Economia Criativa.

Foi assinado um protocolo de intenções junto à Universidade Católica para um investimento de R$ 30 milhões para a restauração do prédio, que é tombado pelo Governo do Estado. A iniciativa contemplará ainda a requalificação do prédio anexo, também localizado na Praça da República. O prazo de entrega é para janeiro de 2026.

"O Liceu faz parte da história do Recife e de Pernambuco. Olhar aquele prédio todos os dias abandonado dói no coração e na alma de todos que enxergam que ele não é só um prédio, faz parte da história do nosso Estado", disse Raquel Lyra.

"Estamos muito felizes em participar do resgate desse patrimônio, que será um ambiente de prosperidade, esperança e de construir o novo, com muita alegria. No local, também teremos um espaço que contará um pouco da história do nosso Estado e das nossas lutas pela liberdade e democracia."

Educação

Antiga sede do Liceu de Artes e Ofício, no Recife - Miva Filho/Secom

Esta será mais uma das Escolas Técnicas Estaduais previstas no Juntos pela Educação, de acordo com o secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider. "A ideia é que a gente tenha novas práticas de educação e novos jeitos de ensinar para inspirar a nossa rede. Do lado técnico, teremos uma escola voltada para a economia criativa, para as profissões do futuro", pontuou o gestor.

"Aquele prédio resgata o passado. Ele conta a história das lutas libertárias de Pernambuco e é o terceiro prédio construído na Praça da República", diz reitor da Unicap, padre Pedro Rubens. "Ele vai não só recordar essa história, mas também promover uma educação inovadora em parceria com o Governo do Estado, projetando essa história densa para um futuro totalmente inovador. Agradeço à governadora por ter tido essa coragem."

Também estiveram presentes no encontro os secretários estaduais Cacau de Paula (Cultura) e Fernando Holanda (Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais); a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba; e o chefe de gabinete da Reitoria, Rodrigo Pelegrino.

História

Fundado em 1880 como sede da Sociedade dos Artistas, Mecânicos e Liberais de Pernambuco, esse prédio tem traços arquitetônicos inspirados no Palácio de Luxemburgo, uma construção francesa do século 19.

O imóvel já abrigou o Liceu das Artes e Ofício, uma das das instituições educacionais mais prestigiadas e concorridas da capital recifense, até meados da década de 1990.

Ele foi doado à Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) em 1961, com o compromisso de assegurar a continuidade do ensino de artes e ofícios, além da criação de novos cursos profissionalizantes. Em 2006, a instituição transferiu as atividades para as instalações do antigo Colégio Nóbrega. Desde então, a antiga sede do Liceu tem sofrido pelo abandono.

Outras restaurações

Ainda nesta quinta-feira (10), Raquel Lyra também anunciou que a antiga Fábrica Tacaruna, localizada no limite entre Recife e Olinda, será restaurada para abrigar um Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (CEFORPE) e a Escola Técnica de Hotelaria e Gastronomia. O projeto contará com um investimento de R$ 4,2 milhões.

Outro prédio histórico que passará por processo de restauração é a antiga sede do Diario de Pernambuco, localizada na Praça da Independência. O imóvel passará a abrigar a Secretaria de Cultura do Estado. O governo estadual contratou uma empresa especializada para atualizar o projeto de restauração do imóvel, com prazo de até cinco meses.