"De 4 em 4 meses tem uma etapa inaugurada", afirma João Campos sobre projeto da orla do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os 11 quilômetros da orla do Recife, que contemplam as praias de Boa Viagem, do Pina e de Brasília Teimosa, devem ser requalificados até 2025. Em entrevista ao SJCC nesta quinta-feira (10/10), o prefeito reeleito João Campos afirmou que a execução da obra que conta com investimento de cerca de R$ 100 milhões tem prazo de 18 meses.

A entrega deve ser feita em etapas, tendo início na divisa com Jaboatão dos Guararapes e seguindo por toda a extensão. “Vamos ter, a partir do início do ano que vem, o cheiro da nova orla no ar. De 4 em 4 meses tem uma etapa inaugurada”, destacou Campos.

O Projeto Orla Parque prevê a revitalização do calçadão, a construção de áreas de lazer, quadras poliesportivas e espaço para jogos de tabuleiro, além de outra Estação Praia Sem Barreiras e requalificação dos banheiros da orla.

“São vários componentes que vão fazer a diferença, como a correção da ciclofaixa, que tem muita curva, o crescimento exponencial da iluminação e a parte de água e esgoto. A orla do Recife não tem sistema de água nem de esgoto no trecho dos quiosques, e vamos ter agora, em toda a orla, água tratada e tratamento de esgoto”, celebrou João Campos.

O prefeito prometeu, ainda, a instalação de mais de 30 chuveiros e um estudo do novo perfilamento da orla, que prevê uma solução para conter o aumento do nível do mar.



João Campos fala sobre a conclusão das obras na Orla do Recife