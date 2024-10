"Nosso interesse é que as pessoas passem a morar no centro", pontua João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeitura do Recife deve investir em ações como a remissão das dívidas imobiliárias dos imóveis do centro e a troca de adicional construtivo

A revitalização do Centro do Recife é um dos grandes desafios da cidade. Prédios abandonados, falta de segurança e limpeza precária são problemas que se arrastam por anos e atingem o Bairro do Recife, São José, Santo Antônio e Boa Vista.

O Recentro é um programa da Prefeitura do Recife que tem a proposta de revitalizar a área central da cidade, a partir da reabilitação urbana, da dinamização econômica e da melhoria da qualidade de vida na região.

Em entrevista ao SJCC nesta quinta-feira (10/10), o prefeito do Recife João Campos falou sobre o projeto e seus resultados a curto, médio e longo prazo.

“O Recentro tem dois componentes: do curto prazo, que é de reativação do território, com eventos e comércio, e o estratégico, de médio e longo prazo”, iniciou.

O prefeito do município citou como ações o incentivo fiscal para empreendimentos na área, como o Novotel Recife Marina e o Recife Expo Center, em Santa Rita, e atividades de Retrofit, que visam restaurar prédios antigos preservando a arquitetura original.

João Campos destacou a restauração do Mercado de São José e a revitalização de trechos da Rua da Aurora, do Parque das Esculturas e a obra de drenagem da Avenida Sul e das Ruas da Concórdia e Imperial. O desafio do centro histórico do Recife não é uma exclusividade do Recife. É preciso urgente uma estratégia nacional”, afirmou.

A Prefeitura do Recife deve investir, ainda, em duas ações de incentivo habitacional. Uma delas é a remissão das dívidas imobiliárias dos imóveis do centro. A outra é a troca de adicional construtivo para que as imobiliárias que construírem moradia na área central recebam um adicional para construir em outro local da cidade. “As pessoas têm que morar no centro porque não adianta criar um espaço onde ninguém mora”, pontuou Campos.

