Caminhão bate de frente em ônibus que levava estudantes na PE-50

Testemunhas relataram que o motorista do caminhão apresentava sinais de embriaguez; Segundo o SAMU, 10 estudantes ficaram feridos no acidente

Um ônibus que levava estudantes foi atingido de frente por um caminhão, na noite desta sexta-feira (11), na rodovia PE-50, em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 10 estudantes ficaram feridos.

Segundo a polícia, o caminhão estava em movimento de zigue-zague na pista, antes de colidir com o ônibus. O motorista do caminhão foi levado para delegacia e autuado em flagrante pela polícia militar. Após ser submetido ao teste do bafômetro, ficou confirmado que ele não estava bêbado.

Diversas pessoas ficaram feridas no sinistro. Entre elas, uma estudante de 19 anos, que ficou presa às ferragens e teve as duas pernas esmagadas e amputadas. Outras 18 pessoas precisaram de atendimento médico, com ferimentos mais leves.

Em nota conjunta, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) detalharam a atuação no ocorrido.

O Corpo de Bombeiros constatou a colisão entre o caminhão e o ônibus da cidade de Machados, além de informar que não chegou a atuar no local, já que as vítimas haviam sido socorridas pelo SAMU e por populares para hospitais da região.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que recebeu a ocorrência através da delegacia de Vitória de Santo Antão, onde foram “tomadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o encaminhamento dos condutores para realização de teste de alcoolemia”.



Confira a nota na íntegra abaixo:

"NOTA CONJUNTA À IMPRENSA

A Polícia Militar de Pernambuco, através do 21º BPM, informa que foi acionada para um acidente de trânsito na PE-50, próximo ao trevo da cidade de Chã Grande, na noite desta sexta-feira (11). No local, foi constatado que um caminhão colidiu com um ônibus da cidade de Machados.

Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco enviou duas viaturas para o local, sendo uma de resgate e outra de combate a incêndio, mas não atuou, pois as vítimas foram socorridas pelo SAMU e por populares para hospitais da região.

Uma equipe da Unidade Regional de Polícia Científica de Palmares esteve no local para a realização de perícias. O laudo será encaminhado para a autoridade responsável pelo inquérito.

Por sua vez, a Polícia Civil de Pernambuco informa que a ocorrência foi apresentada ao plantão de Vitória de Santo Antão, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o encaminhamento dos condutores para realização de teste de alcoolemia", diz a nota.

Nota do TJPE

A Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco informa que em audiência de custódia realizada neste sábado (12/10), no plantão do polo de audiência de custódia de Vitória de Santo Antão, foi concedida a liberdade provisória de Eduardo do Carmo Barriviera com a aplicação das seguintes medidas cautelares:

Comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades

Deverá o autuado se abster de dirigir veículo automotor, incluindo moto.

Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário compreendido entre 21h e 6h.

Seguem trechos da decisão:

“Com efeito trata-se, aparentemente, de fatalidade ocorrida em condição de diabético do autuado, o qual em crise de hipoglicemia, dormiu ao volante, tendo sido realizado, inclusive, teste de alcoolemia, o qual fora negativo para uso de álcool”.

“A pena máxima fixada ao delito imputado ao atuado é de dois anos, inviabilizando, inclusive, a pena de reclusão. Outrossim, o art. 313, inciso I, do CPP, veda a decretação de prisão preventiva em casos em que a pena máxima cominada ao delito seja inferior a 4 anos.”.