Ex-vereador e professor Rafael de Menezes morre aos 97 anos

O ex-vereador, escritor e professor Antônio Rafael de Menezes, conhecido como professor Beza, faleceu na madrugada desta segunda-feira (14), aos 97 anos. O velório e sepultamento ocorreram no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região metropolitana do Recife.

Paraibano, natural do município de Monteiro, Rafael de Menezes exerceu o mandato de vereador do Recife por quase duas décadas - entre os anos de 1982 e 2000. O professor "Beza" também se dedicou por muitos anos à vida acadêmica, ensinando em universidades da capital pernambucana.

Em 2017, já aposentado, chegou a receber a medalha da Ordem do Mérito Capibaribe, a mais importante comenda concedida pela Prefeitura do Recife, no grau Grã-Cruz. "O professor Rafael é reconhecido não só pelos projetos que ele tocou diretamente, nas bibliotecas e escolas que ele montou, mas também pela sua liderança, nas palestras, nas entrevistas, em que ele mostrou como é importante a educação para uma cidade melhor, com menos desigualdade e mais oportunidade", afirmou, na época, o prefeito Geraldo Júlio, ao conceder a comenda ao professor.

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, lamentou a morte de Rafael de Menezes, com quem atuou na Câmara dos Vereadores. "Tive a honra de conhecer Rafael há muitos anos. Ele foi professor de diversas gerações. Juntos, também compartilhamos a experiência de ser vereadores na Câmara do Recife, e tive a honra de contar com o apoio dele na minha primeira eleição para deputado estadual, um gesto que guardarei para sempre com enorme carinho e gratidão. Rafael teve um trabalho admirável na criação de bibliotecas em várias comunidades do Recife. Para ele, a leitura era uma chave capaz de transformar vidas, e ele se dedicou incansavelmente a proporcionar essa oportunidade a todos. Perdemos não apenas um amigo, mas uma figura única e singular, cuja luz continuará nos iluminando. Rafael foi um homem extraordinário, um idealista que sempre acreditou na força da educação e da solidariedade", escreveu André de Paula, em sua conta no Instagram.

André de Paula (E), Marco Maciel (C) e professor Rafael de Menezes (D) - Reprodução do Instagram

Antônio Rafael de Menezes teve destaque na atuação principalmente na área da educação, em especial na construção gestão de 11 bibliotecas públicas na cidade do Recife. Em sua trajetória, estima-se que mais de 25 mil alunos passaram pelas suas mãos em salas de aula.