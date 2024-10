Recife sedia maior congresso de comunicação do Norte Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre os dias 27 e 29 de novembro, o Recife irá sediar o Fala Norte Nordeste 2024, congresso que reúne os principais nomes da radiodifusão e do setor de comunicação no Recife Expo Center com o tema "Inteligência Artificial x Capital Humano: O Futuro da Radiodifusão".

O evento é voltado para profissionais da comunicação como radiodifusores, broadcasters, agências de publicidade, digital creators e jornalistas, que terão a oportunidade de se atualizar sobre as mais recentes inovações e tendências do mercado.

O congresso contará com mais de 70 palestrantes renomados, incluindo jornalistas de destaque como Roberto Cabrini, Ernesto Paglia, Beatriz Castro, Francisco José, que compartilharão suas experiências e insights sobre a transformação do setor.

Temas abordados incluirão a evolução da radiodifusão, o impacto da inteligência artificial nas emissoras de rádio e TV, e as novas dinâmicas do mercado publicitário.

Atividades do Evento:

Exposição: De 27 a 29 de novembro, cerca de 60 expositores do Brasil apresentarão soluções e serviços inovadores para a indústria de mídia e entretenimento, incluindo rádio, TV, produtoras de conteúdo, OTT e streaming. A exposição funcionará das 10h às 19h, proporcionando um espaço vibrante para networking e troca de experiências;



Arena Inovação: Montada na área da exposição, essa arena aberta promoverá palestras de expositores e startups, abordando soluções e inovações. As sessões ocorrerão das 12h às 17h durante os três dias do evento, com entrada gratuita ao público da feira;



Painéis e Workshops: O congresso contará com cerca de 25 paineis e workshops, com temas como "Radiodifusão e o Mercado Publicitário", "IA e o Futuro do Rádio Esportivo" e "Reinvenção do Talento: O Valor do Capital Humano nas Empresas de Comunicação". Os workshops oferecerão treinamentos práticos voltados para as novas tecnologias emergentes e a evolução dos negócios, com horários programados das 10h às 17h.

Este ano o evento a expectativa da organização é de que o evento seja um dos maiores de todos os tempos, em convergência com os 62 anos da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Abert: “Passamos por uma pandemia, e nos últimos anos, por avanços significativos na gestão da Asserpe, agora o foco é fazer um congresso a nível nacional, trazendo as novidades tecnológicas, sobretudo nas rádios, que atingem a população de norte a sul do país e chega a todas as classe”, explica Nill Jr, presidente da Asserpe.

O Fala Norte Nordeste 2024 é organizado pela Associação das Empresas de Rádio e TV de Pernambuco (ASSERPE), com o apoio da ABERT e diversas associações do Brasil. Sendo o único e maior evento da região, proporcionará um espaço para profissionais e interessados conhecerem as novidades, tecnologias emergentes e participarem de treinamentos voltados para o desenvolvimento de suas equipes e negócios.

As inscrições para o Fala Norte Nordeste 2024 já estão abertas e os interessados podem se inscrever pelo site falanortenordeste2024.com. A visitação é gratuita, já a participação nos eventos são pagos e os valores consultados no site.

Sobre o Fala Norte Nordeste



O Fala Norte Nordeste foi lançado em 2005 pelas Associações de Rádio e TV da região, e está prestes a completar 20 anos. O objetivo é desenvolver conhecimento e negócios para os Radiodifusores, além de premiar as melhores produções regionais. A última edição do evento, que é bianual, foi realizada em 2019, antes da pandemia. Este ano, o evento que será realizado no Recife, espera receber cerca de 2 mil pessoas do segmento.