Neoenergia Pernambuco promove operação especial para ordenamento da rede de telecomunicações no Ipsep

A Neoenergia Pernambuco promove, a partir desta quarta-feira (16), uma operação especial para ordenamento de rede na Rua Itambé, no Ipsep. Equipes da distribuidora estarão na localidade até a quinta-feira (17), das 8h às 17h, para retirar os equipamentos de telecomunicações que estiverem fora do padrão de segurança. Também serão eliminadas redes de telefonia sem autorização. A intenção é trabalhar de forma preventiva para evitar incêndios nas estruturas.

A ação que começa nesta quarta-feira, no Ipsep, faz parte de uma série de intervenções que estão sendo realizadas pela distribuidora em todo o Estado. Neste ano, a Neoenergia Pernambuco já bateu mais um recorde de retirada de equipamentos de telecomunicações dos postes. Nos primeiros nove meses deste ano, as equipes da empresa eliminaram cerca de 2,5 mil caixas de internet irregulares, principais responsáveis pelos incêndios, e mais de 75 toneladas de equipamentos fora do padrão de segurança de 18,7 mil postes inspecionados. O número já superou todo o último ano, quando foram retirados 1,3 mil caixas e 70 toneladas de cabos e demais equipamentos de 6,6 mil postes.

Os equipamentos de telecomunicações são retirados dos postes sempre que estão fora dos padrões regulatórios de segurança, ou são cabos e caixas clandestinas, de empresas que não possuem liberação para utilizar a estrutura. Apenas para se ter uma noção do tamanho deste mercado clandestino, basta informar que das mais de 6,3 mil empresas que possuem outorga da Anatel para atuar no mercado, apenas 473 possuem contrato com a distribuidora. Todas as demais atuam de maneira irregular.

“O número de empresas regularizadas ainda é muito baixo frente à quantidade de empresas clandestinas sem qualquer padrão ou atendimento às normas regulatórias. É importante entender que, quando um equipamento de telecomunicações é colocado em um poste sem permissão da distribuidora, a empresa está colocando a vida de seus colaboradores em risco, além da própria comunidade. Por isso ações como esta, no Ipsep, são tão importantes”, afirmou a supervisora operacional da Neoenergia Pernambuco, Amanda Mangueira.

Para o ano de 2024, a Neoenergia triplicou o efetivo nas ruas apenas com a finalidade de ‘limpar’ os postes. Foram contratadas equipes para todas as regiões do Estado, com bases na Região Metropolitana do Recife (RMR), Caruaru e Petrolina. Além disso, foi criada uma equipe específica para tratar o assunto na empresa.

Responsabilidade da manutenção

A manutenção dos fios de telefonia e internet é de responsabilidade das operadoras, que são as proprietárias destes cabos. A atuação da Neoenergia Pernambuco tem como objetivo a segurança das pessoas e do sistema elétrico, devido aos riscos que essa fiação, em alguns casos, pode representar. Existem duas situações em que a distribuidora remove a fiação: uma é quando a empresa atua clandestinamente, lançando os fios sem autorização da distribuidora e sem seguir os padrões técnicos e de segurança exigidos; e a segunda acontece quando a operadora, que possui contrato com a distribuidora, não realiza a manutenção devida, deixando os cabos em situação de risco à população.

Regularização

Para estimular a regularização, a Neoenergia Pernambuco vem buscando se aproximar das operadoras de telecomunicações. A distribuidora também criou um canal de atendimento direto, pelo e-mail compartilhamento.infra@neoenergia.com, para que prestadoras que atuam, ainda, de forma irregular, possam se regularizar junto à concessionária.