Sirinhaém é reconhecido como um dos 100 destinos turísticos mais sustentáveis do mundo pelo Green Destinations

A cidade recebeu uma certificação que é concedida a destinos sustentáveis, com foco na proteção ambiental e preservação da cultura local

O município de Sirinhaém, localizado no litoral sul de Pernambuco, acaba de ser reconhecido internacionalmente como um dos 100 destinos turísticos mais sustentáveis do mundo pela certificação Green Destinations.

Essa certificação é concedida a destinos que adotam práticas de sustentabilidade, com foco na proteção ambiental, preservação da cultura local e promoção do turismo responsável.

A prefeitura da cidade tem investido em implementar políticas que alinhem o desenvolvimento turístico com a preservação do meio ambiente e o fortalecimento das tradições culturais do município.

Segundo a prefeita Camila Machado essa é parte do resulta que buscavam para a cidade "Nossa administração sempre trabalhou para que o desenvolvimento de Sirinhaém acontecesse de forma integrada e equilibrada, sempre respeitando nosso meio ambiente e nossa gente."

Padrões de avaliação do Green Destinations

O processo de certificação segue critérios rigorosos estabelecidos pela organização internacional Green Destinations, que se concentra em seis áreas principais:

Gestão de destino: Avaliação de políticas públicas voltadas para a governança local e o envolvimento das comunidades. Natureza e paisagem: Proteção de áreas naturais, como a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Meio Ambiente e Clima: Ações para mitigar os impactos ambientais e combater as mudanças climáticas, como a gestão eficiente de energia e recursos hídricos. Cultura e Tradição: Valorização e preservação das tradições culturais e do patrimônio imaterial. Bem-Estar Social: Promoção de práticas que garantam a justiça social e a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

Economia Verde e Turismo Responsável: Fomento ao turismo que promove o desenvolvimento econômico de maneira sustentável, incentivando a geração de empregos verdes e o apoio a iniciativas locais.

A certificação do Green Destinations impulsiona Sirinhaém para o turismo sustentável e a responsabilidade ambiental.

O secretário municipal de turismo, Emerson Pires, falou da experiências de posicionar Sirinhaém entre os destinos mais sustentáveis do mundo.

"Este reconhecimento é resultado de muito esforço e planejamento. Trabalhamos incansavelmente para garantir que o turismo em Sirinhaém respeite nossas riquezas naturais e culturais, além de gerar benefícios concretos para a nossa população", destacou Pires.