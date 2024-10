Boa Viagem ultrapassa fronteiras e atrai moradores para bairros do entorno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos bairros mais prestigiados do Recife, Boa Viagem está próximo do seu ápice de ocupação, impulsionando um novo ciclo de desenvolvimento urbano nos bairros vizinhos. Locais como a Imbiribeira passam a ser vistos como alternativas atrativas para quem busca morar em uma região nobre e com boa infraestrutura.

Imbiribeira

Além de fazer fronteira com Boa Viagem, a Imbiribeira é um bairro conhecido pela diversidade cultural, infraestrutura, segurança, lazer, educação, saúde e comércio. Por isso, a região é uma das favoritas para quem prioriza estar bem localizado e próximo à praia.

Localização

Atravessada de norte a sul pela avenida Marechal Mascarenhas de Morais, a Imbiribeira faz fronteira com Pina, Boa Viagem, Ipsep, Areias, Jiquiá e Afogados. Além disso, fica próxima ao Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre e ao Terminal Integrado Tancredo Neves e a menos de 30 minutos do Derby e do Centro.

O aeroporto Gilberto Freyre foi eleito o melhor do Brasil e o 5º melhor da América do Sul pelo World Airport Awards 2024 - LÉO CALDAS/AENA BRASIL

Além de dispor de transporte público com opções para vários locais, também conta com uma famosa ciclofaixa que conecta os bairros Afogados e Imbiribeira e outra que fica localizada na Avenida General Mac Arthur e na Rua Antônio Falcão.

Completo

A Imbiribeira fica entre dois dos maiores shoppings da capital, Recife e Riomar. Além disso, os diversos supermercados e atacados ofertam uma grande variedade de produtos na região.

Outros destaques são o polo de escolas, que conta com cerca de 40 instituições, e as faculdades da região. A Imbiribeira também conta com muitas concessionárias de automóveis; restaurantes, bares e lanchonetes; clínicas médicas e postos de saúde; e academias.



Além disso, a Imbiribeira abriga o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, que já sediou eventos históricos como o jogo da Seleção Brasileira de Vôlei. Com capacidade para quase 10 mil pessoas, o Geraldão é um dos locais favoritos da cidade para sediar eventos de grande porte.

Brasil foi campeão do Sul-Americano feminino de vôlei ao vencer o Peru por 3x0 no Recife, no Geraldão - MAURICIO VAL/FVIMAGEM/CBV

Praia

Praia de Boa Viagem, no Recife. - Alexandre Gondim/JC Imagem

Um dos fatores determinantes para quem opta por morar na Imbiribeira é a proximidade da praia. O bairro fica a poucos quilômetros da orla de Boa Viagem e do Pina, favorecendo momentos de descanso e atividade física à beira do mar.



Lagoa do Araçá

Não há como falar da Imbiribeira em mencionar a Lagoa do Araçá. Com área de 12 hectares, o parque ecológico dispõe da única lagoa natural ainda existente na cidade e se torna um dos polos de Carnaval durante a folia.

A Lagoa do Araçá, na Imbiribeira, é a única lagoa natural ainda presente no Recife - Divulgação/Secretaria de Turismo e Lazer do Recife

A Lagoa conta com quadra poliesportiva, campo de futebol, parquinhos infantis, pista de skate, Academia da Cidade, quiosques de alimentação, posto policial, uma ciclovia e um píer para contemplar a área. A vida noturna nos entornos também é um dos atrativos da região.