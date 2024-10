Dia do Comerciário: saiba o que abre e fecha no Grande Recife na segunda-feira (21)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas de rua vão abrir de maneira facultativa e os shoppings em horário diferente do normal.

O comércio do Recife vai funcionar em horário especial durante o feriado do Dia dos Comerciários, que é celebrado, na cidade, nesta próxima segunda-feira (21).

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas de rua vão abrir de maneira facultativa e os shoppings irão funcionar em horário diferente do que costumam.

O que abre e fecha no Dia dos Comerciários

Centro do Recife e bairros -

Vai ser facultativo. A escolha de abrir ou não será dos próprios donos de lojas.

Shoppings:

Recife:

Shopping Recife - das 12h às 21h.



RioMar Recife - das 12h às 21h.



- das 12h às 21h. Shopping Boa Vista - das 11h às 19h.



Shopping Tacaruna - das 12h às 21h.



Plaza Shopping - das 12h às 21h.



Shopping ETC - lojas fecham, porém, praça de alimentação e lazer funcionam.



Shopping de Afogados - fechado.

Olinda:



Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.



Paulista:



Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.



Camaragibe:

Camará Shopping - das 12h às 21h.

Jaboatão:



Shopping Guararapes - das 12h às 21h.



Cabo de Santo Agostinho:



Shopping Costa Dourada - lojas fecham, porém, praça de alimentação e lazer funcionam.



Moreno:



Recife Outlet - das 9h às 21h.

Vitória de Santo Antão:

Vitória Park Shopping - lojas fecham, porém, praça de alimentação e lazer funcionam de 12h às 20h.



Igarassu:



Shopping Igarassu - fechado.

Carpina:

Shopping Carpina - 10h às 22h (normal).

Lojas Ferreira Costa:

Tamarineira: 09h às 18h.

Imbiribeira: 09h às 18h.

Caruaru: Fechado.

Garanhuns: Fechado.

Dia dos Comerciários

O Dia dos Comerciários é celebrado, anualmente desde 2013, em várias regiões do Brasil para homenagear os trabalhadores do comércio, setor fundamental para a economia do país.

A data, que na verdade é comemorada em 30 de outubro, é uma oportunidade para reconhecer a importância dos profissionais que atuam em lojas, mercados, shoppings e outros estabelecimentos.

A escolha desse dia marca as lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e direitos, quando em 1930 conseguiram o importante acordo para definir a jornada de trabalho em 8 horas diárias.

Tradicionalmente, a data também é marcada por folgas, promoções e eventos comemorativos em várias regiões. Em algumas cidades, como Recife e Rio de Janeiro, a celebração é antecipada para o dia 21 de outubro, terceira segunda do mês.