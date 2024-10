Feira de emprego e estágio oferta mais de 2 mil vagas em Pernambuco; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma feira de emprego está ofertando mais de 2 mil oportunidades de trabalho e estágio em Pernambuco.

O evento, que é realizado pelo Grupo de instituições de ensino Wyden, está marcado para acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro e será totalmente gratuito e em ambiente virtual.

Destinada a estudantes, ex-alunos e profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho, a feira oferece oportunidades tanto presenciais quanto remotas e dá atenção especial à inclusão, com uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCD) e neurodivergentes, que contará com palestras e vagas afirmativas.

Entre as organizações participantes estão a Academia do Universitário, Amil, Casais, Catho, CIEE, Infojobs, Instituto Yduqs, M.Dias Branco, Nube, Santander, TIM, Yduqs, Wall Jobs Tecnologia, entre outras, que vão oferecer vagas desde jovem aprendiz até cargos de liderança.

Inscrição

Para se inscrever acesse o site da Wyden, clicando aqui.

Data da feira

A feira vai acontecer de 22 a 24 de outubro e será online.

Taxa de empregabilidade entre graduados é de quase 90%

Segundo dados apontados pela 4ª Pesquisa de Empregabilidade do Instituto Semesp, lançada em setembro de 2024, 88% dos graduados está empregado, sendo destaque os cursos de:

Medicina (92%);



Farmácia (80%);



Odontologia (78%);



Ciência da Computação (76%).

Apesar dos altos índices de inserção, a pesquisa também diz que os jovens apontam a necessidade de maior desenvolvimento de habilidades como visão de negócios, empreendedorismo e liderança durante a graduação, o que pode ser fundamental para aumentar a empregabilidade.

A coordenadora nacional da área de Carreiras da Wyden, Débora Freitas, disse que feiras como essa contribuem para a formação de profissionais mais preparados e conectados às demandas do mercado.

“Tudo isso demonstra o quanto iniciativas como a Feira Virtual da Wyden são relevantes, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e conectados às demandas do mercado. Esse evento é um reflexo das iniciativas que temos desenvolvido ao longo dos anos para nossos alunos e é de são de suma importância no ensino superior para criar um ambiente de suporte contínuo e que prepara os alunos para a transição ao mercado de trabalho”, ressaltou.