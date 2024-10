Mutirão da Justiça Federal em Pernambuco realizará pagamento de indenizações para proprietários de 82 prédios-caixão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Proprietários de 82 edifícios habitacionais no modelo prédio-caixão dos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista poderão participar do mutirão da Justiça Federal em Pernambuco. O encontro, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de novembro no edifício-sede do órgão, no bairro do Jiquiá, Zona Oeste do Recife, vai realizar acordos e pagamentos das indenizações.

Residenciais e conjuntos que foram condenados e desocupados, como Marcos Freire, Arthur Lundgren e Beira Mar estão entre os contemplados nessa etapa.

Ao todo, 24 deles são do município de Paulista, 27 de Jaboatão e 31 de Olinda, totalizando em 1.908 famílias beneficiadas. A indenização média por proprietário é de R$ 120 mil.

A ação é conduzida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em parceria com Caixa Econômica Federal, Ministérios Públicos, Governo Federal e Estadual.

“Depois de anos de ações tramitando, de as pessoas estarem submetidas a esse grave problema social que é a moradia em prédios caixão na RMR, ver como está tão perto de uma solução para a questão é algo que traz bastante alegria a nós que estamos envolvidos nesta solução”, afirmou o Juiz Federal José Moreira da Silva Neto, Coordenador do 2º Núcleo 4.0 da JFPE.

Todos os proprietários dos imóveis listados serão convocados para participar do mutirão, porém, quem desejar realizar o acordo com antecedência será atendido pela Caixa Econômica.

O atendimento acontece na agência localizada na Rua 24 de Agosto, Nº 209, 4º andar, no bairro de Santo Amaro, das 10h às 16h, até o dia 25 de outubro. Para mais informações a Caixa disponibiliza o e-mail: cehag09@caixa.gov.br e o telefone: 0800 726 0101.

Veja lista dos habitacionais que serão contemplados nesta fase do mutirão

Conjunto Habitacional Arthur Lundgreen Iii

Conjunto Residencial Arrecifes

Conjunto Habitacional Jardim Maranguape

Conjunto Residencial Beira Mar

Conjunto Residencial Marcos Freire

Edifício Airles Kátia

Edifício Ana Paula A

Edifício Paraná

Edifício Girassol

Edifício João Henrique Junior

Edifício Julianne

Edifício Juscelino Kubitschek

Edifício Maria Cleonice

Edifício Maria Elisa

Edifício Mestre Vitalino

Edifício Monte Carlo

Edifício Monza

Edifício Nossa Senhora Da Conceição

Edifício Rejane Santiago

Edifício Xique-Xique

Edifício Guilhermina Félix

Residencial Parque Primavera

Edifício Rinaldo Maia Junior

Conjunto Residencial Vivenda Rio Doce

Heloísa Freire



PROBLEMA ANTIGO

Os impasses envolvendo os proprietários dos prédios-caixão da Região Metropolitana do Recife (RMR) se arrastam por anos. A maioria deles foi construída nas décadas de 1980 e 1990, mas apresentaram problemas estruturais e risco de desabamento.

Em alguns casos, como os edifícios Leme, em Olinda, e Beira Mar, em Paulista, dezenas de famílias viram o sonho da moradia ruir. Os desabamentos dos habitacionais em maio e julho de 2023 deixaram, no total, 31 vítimas e 20 mortos.

Em 2023, dezenas de famílias em Olinda e Paulista viram o sonho da moradia ruir com o desabamento de prédios-caixão - GUGA MATOS/ JC IMAGEM

Em articulação com o Governo Federal, o Governo de Pernambuco buscou solução para os proprietários dos apartamentos em prédios-caixão no Grande Recife, com o pagamento de indenizações para as famílias.

“Estão ocorrendo as reuniões de acompanhamento, os planos de trabalho estão sendo executados, as demolições dos prédios também vêm acontecendo e os acordos de indenização vêm sendo assinados pelos mutuários”, garantiu a Coordenadora do CAO Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Belize Câmara.