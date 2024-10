Prefeitura do Recife promove Atende Recentro para orientar proprietários e investidores do Centro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento é gratuito e ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro, das 14h às 19h, na CasaCor, que ocorre no Edf. Palazzo Itália, no Bairro do Recife

Atendimento personalizado, desburocratização de licenças e alvarás, negociação de débitos e oportunidade de receber incentivos fiscais são algumas das ações que a Prefeitura do Recife, através da 2ª edição do Atende Recentro, proporcionará a proprietários de imóveis e investidores do Centro.

O evento ocorrerá nos próximos dias 22 e 23 de outubro, das 14h às 19h, no salão de eventos da CasaCor, localizado no Edf. Palazzo Itália, no Bairro do Recife. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/atende-recentro__2680025.?

A iniciativa, coordenada pelo Gabinete do Centro, envolve diversas secretarias e órgãos como a Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC), Secretaria de Finanças e Procuradoria Geral do Município e outros órgãos do município.

Na edição deste ano, o Atende Recentro também contará com a participação de parceiros como o 1º Cartório de Imóveis, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), SEBRAE-PE e o IPHAN.

Durante os dois dias, equipes da Prefeitura do Recife estarão disponíveis para compartilhar informações técnicas sobre os imóveis do Centro da cidade e, assim, destravar obstáculos que muitas vezes impõem desafios para a recuperação, ocupação e operações de empreendimentos nos Bairros do Recife, Santo Antônio e São José.

Desde 2021, a gestão municipal efetuou a concessão de licenciamentos para mais de 350 empreendimentos de pequeno a grande portes. Ao todo, já foram aproximadamente 400 milhões investidos pela iniciativa privada no Centro do Recife. Ao todo, 86 empreendimentos já foram contemplados com a Lei do Recentro com Incentivos Fiscais.

Segundo a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, o Atende Recentro será uma grande oportunidade para tanto o proprietário de imóveis, quanto para o investidor, de perceber que a Prefeitura do Recife é um agente facilitador para a atração de negócios.

"São muitos os serviços oferecidos no Atende Recentro e o prefeito João Campos está empenhado em dar nova vida ao Centro, a prova disto é não só o volume de investimentos que está sendo feito como também a concessão de benefícios fiscais para os donos dos imóveis", afirmou.

Atende Recentro: confira a lista de serviços oferecidos

Recentro?

Informação dos investimentos em instalação nos bairros do Recife, Santo Antônio e São José;?Apresentação de Dados de movimentação de pessoas/ calendário de eventos no centro;?Apresentação do Serviço de Aceleração de Investimentos no Centro, prestado pelo Gabinete do Centro;?Proposta de Imóveis disponíveis no Centro.

Licenciamento da Zona Especial de Patrimônio Histórico

Consulta/orientação para ingresso e acompanhamento de processos;?

Disponibilização de Ficha de quadra (quando disponível);

Disponibilização de acervo histórico da edificação;

Compartilhamento do histórico de Licenciamento (processos deferidos/ indeferidos/ validade de processo);?Caso haja projeto aprovado em meio físico, formulário de disponibilização de acervo;

Ambiente de Negócios (abertura de empresas e solicitação de alvará)

Informações e encaminhamentos para abertura de empresas;

Disponibilização da trilha de orientação com links, passo a passo do portal.

Fiscalização

Informações sobre processos/notificações e pendências dos imóveis;?

Informações de débitos de multas dos imóveis;?

Trilha de resolução para regularização do imóvel.

Finanças

Orientações para acesso à isenção de impostos (ITBI/ ISS/ IPTU);?

Auxílio na Operação do Portal Recife em Dia para negociação de débitos;

Orientação sobre processos na Secretaria de Finanças;

Sebrae

Serviços gratuitos de orientação técnica em empreendedorismo, planejamento, gestão financeira, fiscal e tributária;

CAU/PE

Atualização cadastral;

Dúvidas sobre anuidade, certidão, processo de fiscalização e RRT;

Interrupção/Reativação de registro;

Negociação de dívida.