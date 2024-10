Viatura da Polícia Militar bate em quatro carros estacionados na Av. Boa Viagem, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma viatura da Polícia Militar se chocou contra quatro carros estacionados na Avenida Boa Viagem, nas imediações do bairro do Pina, Zona Sul do Recife. O sinistro de trânsito ocorreu na madrugada deste domingo (20), por volta das 1h.

Em nota, a Polícia informou que registrou "um sinistro de trânsito envolvendo cinco veículos, entre eles uma viatura policial, que se chocou a dois dos veículos que estavam estacionados na avenida Boa Viagem".

"Os três policiais militares ocupantes da viatura foram socorridos pelo SAMU ao Hospital da Restauração e para um hospital particular do Recife, com dores nas regiões da face, perna e região lombar", completa.

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e o Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local.

Relatos

De acordo com testemunhas, o barulho foi grande e acordou os moradores dos prédios em frente ao local do acidente.

"O barulho foi enorme, todo mundo acordou assustado. Achamos logo que fosse uma perseguição policial, já que teve um acidente recente aqui no mesmo local. Os próprios policiais estavam comentando que o colega perdeu o controle depois de dormir ao volante", comentou o morador de um dos edifícios, que preferiu não se identificar.