Apagão: cidades do Grande Recife sofrem queda de energia, nesta segunda-feira (21)

Diversos moradores da Região Metropolitana do Recife relatam que houve queda de energia; confira o que dizem as empresas de energia elétrica

Moradores de diferentes cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) estão se queixando que, na manhã desta segunda-feira (21), houve uma queda de energia elétrica em suas casas.

A princípio, os bairros afetados são: Campo Grande, Espinheiro, Rosarinho, Santo Amaro, Graças, Ilha do Leite, Jardim Atlântico (Olinda), Casa Caiada (Olinda), Ouro Preto (Olinda) Conceição (Paulista) e Maranguape 1 (Paulista). Em algumas áreas os usuários relatam que a energia já retornou, mas outros bairros seguem sem o fornecimento.

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco (antiga Celpe), informou que a queda na distribuição elétrica não tem relação com a rede de distribuição da companhia, e sim com a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) informou que foram enviados agentes para dar apoio aos principais pontos das cidades por conta dos sinais de trânsito, que não estão funcionando.

Nota da Eletrobras:

Segundo a Eletrobras, a motivação do apagão foi um "desligamento envolvendo a subestação Mirueira, na Região Metropolitana do Recife". Confira a nota abaixo:

"A Eletrobras informa que hoje (21/10), às 11h17min, houve um desligamento envolvendo a subestação Mirueira, na região metropolitana de Recife, com reflexo parcial no atendimento aos consumidores.

Três profissionais que trabalhavam no local, executando atividades de manutenção preventiva, foram feridos e estão sob atendimento médico. A Eletrobras está dando apoio integral aos profissionais.

O restabelecimento das cargas encontra-se em andamento e a causa do desligamento está sob investigação."

Leia a nota na íntegra:

A Neoenergia Pernambuco informa que a interrupção no fornecimento de energia elétrica em parte do Grande Recife, nesta segunda-feira, não tem relação com a rede de distribuição da empresa.

Maiores informações sobre a ocorrência devem ser solicitadas à Chesf. A Neoenergia aguarda a liberação do sistema para normalizar o serviço.

A reportagem entrou em contato com a Chesf e aguarda nota.